منهجية معالجة مقال فلسفي ( طريقة كتابة مقالات وتحليل نص)

ColdAngel
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- Algeria
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
طرق معالجة المقال الفلسفي ، طرقة الجدل ، الإستقصاء بالوضع، الإستقصاء بالرفع، المقارنة , تحليل نص
طرق معالجة المقال الفلسفي ، طرقة الجدل ، الإستقصاء بالوضع، الإستقصاء بالرفع، المقارنة , تحليل نص
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