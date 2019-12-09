منهجية معالجة مقال فلسفي ( طريقة كتابة مقالات وتحليل نص)

ColdAngel

ColdAngel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ديسمبر 2019
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
Algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
طرق معالجة المقال الفلسفي ، طرقة الجدل ، الإستقصاء بالوضع، الإستقصاء بالرفع، المقارنة , تحليل نص​
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