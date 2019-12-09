مخططات ملخصة لأهم المقالات وأهم أقوال الفلاسفة تحضيرا للبكالوريا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهاخواتي اخواتي اعزائي الطلبة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريايحتوي هذا الكتيب الصغير المسمى 'بساطة الفلسفة ' على أهم المقالات على شكل مخططاتليسهل عليك أيها الطالب فهم الدروس، الحفظ و الأهم إنشاء مقال بأسلوبك الخاص حسب المنهجية المطلوبة.شعب : علوم تجريبية و رياضيات