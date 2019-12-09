سائق تاكسي يعيد مبلغاً عثر عليه داخل مركبته

البشير البشير

البشير البشير

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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سائق تاكسي يعيد مبلغاً عثر عليه داخل مركبته

في حادثة تعيد التفاؤل بطيبة وصدق البشر، أعاد سائق تاكسي أردني مبلغ مالي كبير جدا يعود لفتاتين ركبتا معه من
شارع المدينة المنورة إلى منطقة أخرى داخل العاصمة ونسيتا الحقيبة داخل السيارة.
ونقلت وسائل الاعلام الأردنية، عن سائق التاكسي أحمد محمود الزبن قوله إنه سلّم إدارة أمن وقائي جنوب عمان
قبل ثلاثة أيام حقيبة داخلها مجوهرات ومبلغاً كبيرا من المال، تقدر بمليون و700 ألف دولار.

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المصدر: خبرني

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في أمان الله
 
ا

اميرة المدائن

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Algerie
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله
الله يكتر من أمثالو
ومازالت الدنيا بخير
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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السلام عليكم
انا هذا لو جا راجلي نطلقو نخلعو بالراشكلو سيرتو كان كنا مشومرين وردهم ينسى يدخل للدار هههه
والله نعم الاخلاق هذي هي اخلاق مسلم الحقيقة ما خلعوش المال ولا ذهب لانو راح يقابل وجه رب كريم
وانا بالاردن راحلي ساشي نتاعي فيه دراهم عمليتي لما سافرت 7 الاف دولار وراديوات وانا فطريق للمستشفى توقفت نشري قارورة ما ونسبت الكيس ورحت وصلت ميتشفى ماكان لا ساشي لا والو تغميت لا عملية لا اوراقي لا باسبور
رجعت للفندق وانا نسية مقر المحل نبكي وحالتي حالة مريضة شوي نلقى صاحب محل جاي يحوس عليا. لانو شافني يوميا نخرج من فندق اغلبهم هكذا نتاع امانة رجعلي مستلزماتي وقالي فتشيها قلل ما نغادر
تخيلو بالاخير واش قالي قرأت جوازك من الجزائر وانا اصلي فلسطيني وانتو اهلنا وبديت كالنواحة كي قالهالي
الحمد لله مازال الخير فالامة الاسلامية
 
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