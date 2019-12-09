سائق تاكسي يعيد مبلغاً عثر عليه داخل مركبته

السلام عليكم

انا هذا لو جا راجلي نطلقو نخلعو بالراشكلو سيرتو كان كنا مشومرين وردهم ينسى يدخل للدار هههه

والله نعم الاخلاق هذي هي اخلاق مسلم الحقيقة ما خلعوش المال ولا ذهب لانو راح يقابل وجه رب كريم

وانا بالاردن راحلي ساشي نتاعي فيه دراهم عمليتي لما سافرت 7 الاف دولار وراديوات وانا فطريق للمستشفى توقفت نشري قارورة ما ونسبت الكيس ورحت وصلت ميتشفى ماكان لا ساشي لا والو تغميت لا عملية لا اوراقي لا باسبور

رجعت للفندق وانا نسية مقر المحل نبكي وحالتي حالة مريضة شوي نلقى صاحب محل جاي يحوس عليا. لانو شافني يوميا نخرج من فندق اغلبهم هكذا نتاع امانة رجعلي مستلزماتي وقالي فتشيها قلل ما نغادر

تخيلو بالاخير واش قالي قرأت جوازك من الجزائر وانا اصلي فلسطيني وانتو اهلنا وبديت كالنواحة كي قالهالي

الحمد لله مازال الخير فالامة الاسلامية