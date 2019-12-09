البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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سائق تاكسي يعيد مبلغاً عثر عليه داخل مركبته
في حادثة تعيد التفاؤل بطيبة وصدق البشر، أعاد سائق تاكسي أردني مبلغ مالي كبير جدا يعود لفتاتين ركبتا معه من
شارع المدينة المنورة إلى منطقة أخرى داخل العاصمة ونسيتا الحقيبة داخل السيارة.
ونقلت وسائل الاعلام الأردنية، عن سائق التاكسي أحمد محمود الزبن قوله إنه سلّم إدارة أمن وقائي جنوب عمان
قبل ثلاثة أيام حقيبة داخلها مجوهرات ومبلغاً كبيرا من المال، تقدر بمليون و700 ألف دولار.
المصدر: خبرني
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في أمان الله
*=*=*=*=*=
****
سائق تاكسي يعيد مبلغاً عثر عليه داخل مركبته
في حادثة تعيد التفاؤل بطيبة وصدق البشر، أعاد سائق تاكسي أردني مبلغ مالي كبير جدا يعود لفتاتين ركبتا معه من
شارع المدينة المنورة إلى منطقة أخرى داخل العاصمة ونسيتا الحقيبة داخل السيارة.
ونقلت وسائل الاعلام الأردنية، عن سائق التاكسي أحمد محمود الزبن قوله إنه سلّم إدارة أمن وقائي جنوب عمان
قبل ثلاثة أيام حقيبة داخلها مجوهرات ومبلغاً كبيرا من المال، تقدر بمليون و700 ألف دولار.
المصدر: خبرني
***********************
في أمان الله