Sofito djebabra
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 232
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- Saida
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 دولار بيرفكت للبيع مقابل CCP
ب 193 دج
المبلغ كامل 191 دج
- العمولة يتحملها المشتري عمولة الإرسال %0.50 يتحملها المشتري للحساب مفعل
للحساب الغير مفعل العمولة 1.99 %
- اقل مبلغ للحجز 50 دولار
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق الجوال و ادا لم تصل عن طريق البريد او الموقع.
متوفر 500 دولار بيرفكت للبيع مقابل CCP
ب 193 دج
المبلغ كامل 191 دج
- العمولة يتحملها المشتري عمولة الإرسال %0.50 يتحملها المشتري للحساب مفعل
للحساب الغير مفعل العمولة 1.99 %
- اقل مبلغ للحجز 50 دولار
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق الجوال و ادا لم تصل عن طريق البريد او الموقع.
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