مكنسة الفرن أيام زمان

البشير البشير

البشير البشير

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منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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🌹أين العقل والمنطق وأين الاخلاق وأين التربية 🌹هذا ، ثمنه يعادل راتب شهري لعامل بعد الخصم ...
-زمان ، كانت الجدّة الله يرحمها كانت تستخدمه مكنسة للفرن التقليدي ، يعنى خيشة للمسح
وكانت تلفّه على العود الحديد وتمسح به البلاط هههههههههههههه

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في أمان الله
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,342
النقاط
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yemen
الجنس
أنثى
سبحانك ربي ،،
...
لاتعليق صراحة..
...
يامثبت العقل والدين
 
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