مكنسة الفرن أيام زمان

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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أين العقل والمنطق وأين الاخلاق وأين التربية هذا ، ثمنه يعادل راتب شهري لعامل بعد الخصم ...
-زمان ، كانت الجدّة الله يرحمها كانت تستخدمه مكنسة للفرن التقليدي ، يعنى خيشة للمسح
وكانت تلفّه على العود الحديد وتمسح به البلاط هههههههههههههه
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في أمان الله
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**
أين العقل والمنطق وأين الاخلاق وأين التربية هذا ، ثمنه يعادل راتب شهري لعامل بعد الخصم ...
-زمان ، كانت الجدّة الله يرحمها كانت تستخدمه مكنسة للفرن التقليدي ، يعنى خيشة للمسح
وكانت تلفّه على العود الحديد وتمسح به البلاط هههههههههههههه
**********************
***
في أمان الله