سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- النقاط
- 13
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
سمات وتوقع:
حسب رأي اقول:
1- المرأة نية وتنظر الى ارتباطها بك على انه علاقة أبدية.
- وتتوقع منك ان تكون متزنا لا خفيفا يهدد بالطلاق مع كل صباح وعشية.
2- تفكير المرأة بسيط. ينطلق من توقعات إيجابية، فهي تحسن الظن بك، لأنها تنظر اليك بمرآتها هي.
- وتتوقع منك الطيبة، لا ان تنظر إلى علاقتك بها على انها صفقة، و حسابات تجارية.
3- المرأة مرحة؛ زهوانية.
- وتتوقع منك الا تكون نكديا، يتتبع عثراتها مثل Adjudant-chef في ثكنة عسكرية.
4- المرأة تحبك قائدا قويا بالنهار؛ عبدا عاشقا في الليل.
- لهذا فهي تتوقع الا تجدك حقارا في وضح النهار، و حيوانا مغتصبا حين يخيّم الظلام.
5- المرأة "ماديرش الحسابات ياسر" وتصدق بسرعة. ومن أجلك تبيع ما تملك بسرعة؛ وتتجاوز الألم بسرعة.
- لهذا فهي تتوقع منك ان تكون رجلا وأن لا تبيع عشرتها بسرعة.
6- في عقل المرأة ؛ توجد صورة للرجل على انه قوي يتحمل المسؤولية حتى في أصعب الظروف والأزمات.
- لهذا فهي تكره ان تجدك "طمّاع وفنيان يسْتنى في شهرية لالاه، او يسرق الخضرة من فرجيدار ناناه
مخ الهدرة:اذا كان للرجل أفضلية الاختيار؛ فإن للمرأة افضلية حق الرفض أو القبول.
حسب رأي اقول:
1- المرأة نية وتنظر الى ارتباطها بك على انه علاقة أبدية.
- وتتوقع منك ان تكون متزنا لا خفيفا يهدد بالطلاق مع كل صباح وعشية.
2- تفكير المرأة بسيط. ينطلق من توقعات إيجابية، فهي تحسن الظن بك، لأنها تنظر اليك بمرآتها هي.
- وتتوقع منك الطيبة، لا ان تنظر إلى علاقتك بها على انها صفقة، و حسابات تجارية.
3- المرأة مرحة؛ زهوانية.
- وتتوقع منك الا تكون نكديا، يتتبع عثراتها مثل Adjudant-chef في ثكنة عسكرية.
4- المرأة تحبك قائدا قويا بالنهار؛ عبدا عاشقا في الليل.
- لهذا فهي تتوقع الا تجدك حقارا في وضح النهار، و حيوانا مغتصبا حين يخيّم الظلام.
5- المرأة "ماديرش الحسابات ياسر" وتصدق بسرعة. ومن أجلك تبيع ما تملك بسرعة؛ وتتجاوز الألم بسرعة.
- لهذا فهي تتوقع منك ان تكون رجلا وأن لا تبيع عشرتها بسرعة.
6- في عقل المرأة ؛ توجد صورة للرجل على انه قوي يتحمل المسؤولية حتى في أصعب الظروف والأزمات.
- لهذا فهي تكره ان تجدك "طمّاع وفنيان يسْتنى في شهرية لالاه، او يسرق الخضرة من فرجيدار ناناه
مخ الهدرة:اذا كان للرجل أفضلية الاختيار؛ فإن للمرأة افضلية حق الرفض أو القبول.