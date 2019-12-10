سمات وتوقع :

حسب رأي اقول :

1- المرأة نية وتنظر الى ارتباطها بك على انه علاقة أبدية.

- وتتوقع منك ان تكون متزنا لا خفيفا يهدد بالطلاق مع كل صباح وعشية.

2- تفكير المرأة بسيط. ينطلق من توقعات إيجابية، فهي تحسن الظن بك، لأنها تنظر اليك بمرآتها هي.

- وتتوقع منك الطيبة، لا ان تنظر إلى علاقتك بها على انها صفقة، و حسابات تجارية.

3- المرأة مرحة؛ زهوانية.

- وتتوقع منك الا تكون نكديا، يتتبع عثراتها مثل Adjudant-chef في ثكنة عسكرية.

4- المرأة تحبك قائدا قويا بالنهار؛ عبدا عاشقا في الليل.

- لهذا فهي تتوقع الا تجدك حقارا في وضح النهار، و حيوانا مغتصبا حين يخيّم الظلام.

5- المرأة "ماديرش الحسابات ياسر" وتصدق بسرعة. ومن أجلك تبيع ما تملك بسرعة؛ وتتجاوز الألم بسرعة.

- لهذا فهي تتوقع منك ان تكون رجلا وأن لا تبيع عشرتها بسرعة.

6- في عقل المرأة ؛ توجد صورة للرجل على انه قوي يتحمل المسؤولية حتى في أصعب الظروف والأزمات.

- لهذا فهي تكره ان تجدك "طمّاع وفنيان يسْتنى في شهرية لالاه، او يسرق الخضرة من فرجيدار ناناه

مخ الهدرة:اذا كان للرجل أفضلية الاختيار؛ فإن للمرأة افضلية حق الرفض أو القبول .