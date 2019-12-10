تربية الذوق

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
186
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
تربية الذوق:
يثير البعض ضجة كبيرة عند سماعه بخبر مرض شخص ما، او نقله الى المستشفى، فيفجر قنابل من الهلع بسلوكه الهستيري وتضخيمه للامور. وهو سلوك يعكس قلة خلق وعدم تحضر، اذ يضع المريض واهله في ضغط رهيب ومخاوف لا يعلمها الا الله.
مخ الهدرة: باهْ تسَقْصِي عْلّيا تْكَمَلْ عْلّيَا شدْ داركُمْ .. وشدْ فمك.
 
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