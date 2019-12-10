تربية الذوق :

يثير البعض ضجة كبيرة عند سماعه بخبر مرض شخص ما، او نقله الى المستشفى، فيفجر قنابل من الهلع بسلوكه الهستيري وتضخيمه للامور. وهو سلوك يعكس قلة خلق وعدم تحضر، اذ يضع المريض واهله في ضغط رهيب ومخاوف لا يعلمها الا الله .

مخ الهدرة: باهْ تسَقْصِي عْلّيا تْكَمَلْ عْلّيَا شدْ داركُمْ .. وشدْ فمك .