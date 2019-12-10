كرواصون بنين من مطبخ امي

فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 2,122
- النقاط
- 2,481
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
المكوّنات
- كأس ماء
- كأس حليب
- 6 ملاعق سنيدة
- ½ كوب زيت
- بيضة- قبصة ملح
- ملعقة كبيرة خميرة خبز
- دقيق حسب الخليط
- التوريق
- زبدة التوريق
- 3 ملاعق نشا
- خمارة
- في إناء نضع كل من حليب وماء وسنيدة وخميرة ونتركهم مدة 10دقائق ونضيف عليهم زيت وملح وفاني وبيضة ونجمع لعجين حتا نتحصل على عجين لا يلتصق بيدين ونتركهم يرتاح حتا يتضاعف حجمه
- نأخد زبدة نحكها ونضيف عليها نشا وخمارة نتركهم جانبا ثم نطلق لعجين بمدلك جيدا ونضيف زبدة التي حضرنا من قبل في نصف ونغطيه بنصف آخر ونطلقه مرة أخرى بمساعدة دقيق أو مايزينا ثم نروليه ونطلقه قليلا ونقطعه على نصفين وندخله لثلاجة
- نأخد نصف أول ونطلقه جيدا بمدلك ونقطعه مثلثات ونقطع مثلث قطعة صغيرة من وسط ونحشيه بشكلاط أو لا حسب رغبة ونلفه حول نفسه ولما نكمل الكمية نتركه يختمر ونذهنه ببصفار بيضة وندخله إلى الفرن مسخن من قبل على نار هادئة ولا تفتح عليه الفرن حتا نشم رائحته لكي لا تفش وتخسر معانا لوصفة
- بصحة وعافية