ما الشيء الذي تريده أن يتغير الى الافضل لو نحصل على رئيس جدير بالحكم ؟

لو يتحصل الشعب الجزائري على رئيس جديد وجدير بالحكم بعد انتخابات 12 ديسمبر



ويقدم لنا الفرصة للتغيير



فما هي الاقتراحات والآراء التي يمكنك أن تقدمها له عسى أن تنفع البلاد والعباد



ويكون أفكار تخص كل الجوانب : سياسة اقتصاد ثقافة تربية تعليم فن ثقافة





فما الشيء والأشياء التي تراها ضرورية أن تتغير الى الافضل وبسرعة لو نحصل على رئيس جدير بالحكم ؟ ​