ما ظنُك بالحُب؟؟😕

بسم الله والصّلاة على رسول الله وسيّد الخلق اجمعييين...عليه افضل الصلاة والسّلام...وبعدما هو الحب؟؟....ارى ان الحب كتلة من المشاعر الدافئة التي يصعب تجزئتها...الحب وطن واسقرار...الحب وفاء واخلاص ..الحب تضحية...الحب ليس عيب ولا حرام...الحب ليس ذنب ولا قلة احترام....الحب في اطاره ودون تعدي للحدود هو جوهررة والمااسة تغني صاحبها....الحب اهتمام زوج بزوجته والعكس...الحب عطاء...الحب دواء لكل الامراض الاسرية والاجتماعية والزوجية...الحب حضن دافئ نلجأ اليه اثناء ضعفنا وقوتنا...فرحنا وحزننا...الحب عين لا ترى سواك...الحب قلب ينبض باسمك...الحب كلمة طيبة تُلينُ القلب وتنعش الروح...الحب ابتسامة ترسم على الشفتين عندما نقابل الحبيب...الحب حياااةمن هذا المنبر..اوجه تحية قلبية حارة خالصة لزوجي الغالي لعل وعسى يوما ما سيقرأ مقالي هذا.. شكرًا لاهتمامك...لحنانك..لاخلاصك وصدقك معي...شكرا لدعمك ودفئ كلماتك...شكرا لكلللل ما قدمته لي ولكل ما تفعله الان لاجلي ولاجلنا....شكرا لانك زوجي..شكرا لانك شريك حياتي...شكرا لانك حبيبي الغالي...ادامك الله تاجا فوق رأسي وادعو ربي ان يقدرني على اسعادك حياتي..شكرا لكم لاصغائكم وتفاعلو معنا بآرائكم