خمسة يستحقون القتل فا قتلهم ؟؟

ألاول:ألفراغ والوحده





عندما يشعر الانسان بالوحده تتداخل عليه الافكار وتتشابك عليه الامور فيتعكر مزاجه



بالغالب وفي هذا الوقت بالذات تفكيره يزيد من شدة تعقيده وشعوره بالكآبه ألغامضه,,,



فالوحده أذا أقترن معها ألسلبيه في التفكير فهي قاتله,,,,,,فأقتلها.



ألا في حاله واحده وهي الوحده مع الله سبحانه وتعالى لمحاسبة النفس,,,وتهيئتها



لتقبل أمور الحياة الطارئه والمتغيره,,,ففي هذه الحاله فقط أنصح بالوحده.









ألثاني: ألاحزان والهموم:



أن كنت تحمل من الاحزان جبال ومن الهموم مثلها فتذكر بأنك تؤجر على ذلك ان صبرت



واحتسبت فأقتل الحزن ألمميت الذي يحثك على البكاء دائما بسبب ومن غير سبب ,,,



هذه الاحزان تستحق القتل فأقتلها.













الثالث: ألكبرياء والعلو:



أذا وجدت نفسك ذو منصب وذو حسب ونسب عريق ومن عائله ثريه فتذكر أخوانك ألفقراء



ألمحتاجين أليك فأن كنت تراهم مجرد فقراء ويستحقون ألمعاناة ألتي هم بها لتبقى أنت



ألاغنى والاهم في هذا العالم فكبرياؤك وعلوك هنا قاتلين لك,,,,,,فأقتلهما.









ألرابع: ألانانيه والغرور:

كلمتان لمعنى واحد !!! ألغرور هو نهاية الشخص فاحذره وألآنانيه نهاية النهايه ,,,



فكن حذرا وتذكر أن الايثار أجمل عطاء ان كنت تملكه فان لم يكن فتعلمه وأقتل الانانيه والغرور.







الخامس: ألحقد والحسد :

نارين كل منهما أشد من الاخرى ,,,فالحقد شئ دفين في القلب يتولد بالتصرفات وبالتعامل



مع الناس ,,,انه شر ونار تهلك صاحبها فحاول التخلص منها بشتى الطرق ,,,ألحقد قاتل لصاحبه



فاقتله



أما ألحسد فهو مرض عضال يجبر صاحبه على الموت ألبطئ فهو لايرتاح برؤية غيره سعيدا



ومتنعما ,,,بل يريد كل شئ لنفسه فقط!!!تخلص منه بقول ((ما شاء الله لاقوة الابالله))



وقول ((بارك الله له فيما أعطاه))وقراءة ألمعوذات ألثلاثه ,,,



ألحسد مرض عضال قاتل لصاحبه فاقتله