لمن ترغب في الفوز بقلب شاب :

عليها بـــ :

1- في القيم التي تؤمن ان:

- تعيش يومها بعيدا عن ماضيها ومستقبلها.

- قنوعة لا (طماعة ولا ملهوفة)

- تعتز بأصلها دون الانتقاص من قدر غيرها.

2- في العلاقات ان:

- تكرم والديه.

- تندمج بحب مع أقاربه.

- تكون صاحبة واجب مع جيرانه وأصدقائه.

3- في علاقتها بزوجها يجب ان تتقن فن المحاولة:

- كيف تظل صغيرة.

- كيف تكون عاشقة .

- كيف تكون أما حنونة.

مخ الهدرة: الرجل مهما كانت طبيعته ومهما كان مستواه تظل احتياجاته نابعة من منبته، ومن عالم الطفولة .