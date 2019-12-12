سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 194
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
لمن ترغب في الفوز بقلب شاب :
عليها بـــ :
1- في القيم التي تؤمن ان:
- تعيش يومها بعيدا عن ماضيها ومستقبلها.
- قنوعة لا (طماعة ولا ملهوفة)
- تعتز بأصلها دون الانتقاص من قدر غيرها.
2- في العلاقات ان:
- تكرم والديه.
- تندمج بحب مع أقاربه.
- تكون صاحبة واجب مع جيرانه وأصدقائه.
3- في علاقتها بزوجها يجب ان تتقن فن المحاولة:
- كيف تظل صغيرة.
- كيف تكون عاشقة .
- كيف تكون أما حنونة.
مخ الهدرة: الرجل مهما كانت طبيعته ومهما كان مستواه تظل احتياجاته نابعة من منبته، ومن عالم الطفولة.
عليها بـــ :
1- في القيم التي تؤمن ان:
- تعيش يومها بعيدا عن ماضيها ومستقبلها.
- قنوعة لا (طماعة ولا ملهوفة)
- تعتز بأصلها دون الانتقاص من قدر غيرها.
2- في العلاقات ان:
- تكرم والديه.
- تندمج بحب مع أقاربه.
- تكون صاحبة واجب مع جيرانه وأصدقائه.
3- في علاقتها بزوجها يجب ان تتقن فن المحاولة:
- كيف تظل صغيرة.
- كيف تكون عاشقة .
- كيف تكون أما حنونة.
مخ الهدرة: الرجل مهما كانت طبيعته ومهما كان مستواه تظل احتياجاته نابعة من منبته، ومن عالم الطفولة.