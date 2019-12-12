سعد606
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الانتقال السريع الى الرضيع :
الانتقال السريع للرضيع؛ من حالة انفعالية الى اخرى ، من البكاء والصراخ الى الضحك والرضا. ومن الرفض والعناد؛ الى القبول والاذعان. لا يختلف كثيرا عن حالنا نحن الكبار؛ فهل يعني ذلك قدرتنا الفطرية على التكيف السريع؟ ، ام هو حالة ضعف تعكس تراجع مساحة الثابت أمام المتغير؟
مخ الهدرة: اعتقد ان الحديث عن الثابت، هو مجرد رد فعل. والمتحكم في قواعد اللعبة هو طرف ثالث يسمى البراغماتية .
البراغماتية= النفعية.
الانتقال السريع للرضيع؛ من حالة انفعالية الى اخرى ، من البكاء والصراخ الى الضحك والرضا. ومن الرفض والعناد؛ الى القبول والاذعان. لا يختلف كثيرا عن حالنا نحن الكبار؛ فهل يعني ذلك قدرتنا الفطرية على التكيف السريع؟ ، ام هو حالة ضعف تعكس تراجع مساحة الثابت أمام المتغير؟
مخ الهدرة: اعتقد ان الحديث عن الثابت، هو مجرد رد فعل. والمتحكم في قواعد اللعبة هو طرف ثالث يسمى البراغماتية .
البراغماتية= النفعية.