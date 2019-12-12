مامدى صحة المقولة

يوسف علي الكبير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 16
- النقاط
- 3
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- ارض الله
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم
مامدى صحة هذه المقولة الاقارب عقارب ؟
بالنسبة لي هي صحيحة بنسبة 90% على الاقل فقد مررت بتجارب كثيرة جدا اكدت لي صحتها فماذا عنك
هل لديك اقارب عقارب ؟ كيف تتعامل معهم ؟
ماهي الاسباب التي تجعلهم يتصرفون كالعقارب من وجهة نظرك ؟
مرحبا بكم
مامدى صحة هذه المقولة الاقارب عقارب ؟
بالنسبة لي هي صحيحة بنسبة 90% على الاقل فقد مررت بتجارب كثيرة جدا اكدت لي صحتها فماذا عنك
هل لديك اقارب عقارب ؟ كيف تتعامل معهم ؟
ماهي الاسباب التي تجعلهم يتصرفون كالعقارب من وجهة نظرك ؟