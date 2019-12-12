مامدى صحة المقولة

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يوسف علي الكبير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ديسمبر 2019
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ارض الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم
مامدى صحة هذه المقولة الاقارب عقارب ؟
بالنسبة لي هي صحيحة بنسبة 90% على الاقل فقد مررت بتجارب كثيرة جدا اكدت لي صحتها فماذا عنك
هل لديك اقارب عقارب ؟ كيف تتعامل معهم ؟
ماهي الاسباب التي تجعلهم يتصرفون كالعقارب من وجهة نظرك ؟


 
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