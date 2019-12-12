مامدى صحة المقولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكم

مامدى صحة هذه المقولة الاقارب عقارب ؟

بالنسبة لي هي صحيحة بنسبة 90% على الاقل فقد مررت بتجارب كثيرة جدا اكدت لي صحتها فماذا عنك

هل لديك اقارب عقارب ؟ كيف تتعامل معهم ؟

ماهي الاسباب التي تجعلهم يتصرفون كالعقارب من وجهة نظرك ؟





