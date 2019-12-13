صديقتي الحلوة قطتي

نجمة الأرض
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
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- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
جيت ليوم نحكيلكم على واحد صديقة وهيا قطة بيضاء عينيها خضروتين أول مرة لقيتها خايفة لكن ولينا أصدقاء كل يوم تجي وتقول مايو مايو وأنا نروحلها ونددخلها ونشرها الحليب ونمدلها دجاج تقعد شوية معا قطتي الي عندي في دار ومبعد تروح حدا باب نروحلها تروح عند ولادها عندها 3 واحد توفرها للأسف...
وشمال نفرح منين تجيني كل صباح ومنين متجيش نتققلق عليها .
أوصيكم برفق الحيوان لأنها تحس بينا وتعرف شكون لكيحسن إليها.
هادي قطتي حلوة لكتجيني كل يوم.
٧
وهادي قطة التي لديكم معايا في دار أسمها بيبيشة.
جيت ليوم نحكيلكم على واحد صديقة وهيا قطة بيضاء عينيها خضروتين أول مرة لقيتها خايفة لكن ولينا أصدقاء كل يوم تجي وتقول مايو مايو وأنا نروحلها ونددخلها ونشرها الحليب ونمدلها دجاج تقعد شوية معا قطتي الي عندي في دار ومبعد تروح حدا باب نروحلها تروح عند ولادها عندها 3 واحد توفرها للأسف...
وشمال نفرح منين تجيني كل صباح ومنين متجيش نتققلق عليها .
أوصيكم برفق الحيوان لأنها تحس بينا وتعرف شكون لكيحسن إليها.
هادي قطتي حلوة لكتجيني كل يوم.
٧
وهادي قطة التي لديكم معايا في دار أسمها بيبيشة.