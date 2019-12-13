عبد المجيد تبون يفوز برئاسة الجزائر

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا بالبلاد. وقالت في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن عبد المجيد تبون حصل على أكثر من 4 ملايين و950 ألف صوت. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 41.14 في المئة على مستوى الجزائر، حسب ما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر.وتسابقت أمس مديريات المرشحين الخمسة إلى إعلان نتائج مبدئية تشير إلى تقدم كل واحد منهم وتوحي بالذهاب إلى دور ثان، إلا أن الكثير من الضالعين بالشأن السياسي اعتبروها تخمينات ومزايدات للضغط على سلطة الانتخابات قبل إعلان النتائج الأولية من قبل سلطة الانتخابات، والمقررة الجمعة في الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر.