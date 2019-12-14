السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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*في الجنة* *في الجنة*

غمسة واحدة في الجنّة ستذوب كل اﻷلآم والجروح، وأنكاد وهموم الدنيا . غمسة واحدة في الجنّة ستذوب كل اﻷلآم والجروح، وأنكاد وهموم الدنيا .

*في الجنة *

نعيم مقيم ؛ لا يحول ولا يزول ؛ لا يبغون عنها حولا؛ ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ

ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ



*في الجنة*

صحة ولا مرض؛ شباب ولا مشيب؛ نعيم ولا بؤس؛ ستذهب علامات الشيب ؛ وهالات العين

وإجهاد السهر؛ ومرارة الفقد؛ ودموع الحنين؛ وفقد المحبين ؛ في الجنة لن يمرض أبي

و لن تبكيّ أمي؛ و لن يغادر أخي ؛ حتى الموت سيموت !!

إنّها الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ؛ وحصباؤها اللؤلؤ؛ وترابها المسك؛ وريحها يشم

من مسيرة مائة عام ؛ وكل شجرة ساقها من ذهب ؛ واﻷنهار تجري من تحت القصور؛ والعيون

تتفجر في كل مكان؛ ولباسهم الحرير واﻷستبرق؛ ويحلون باﻷساور؛ ويتكئون على الحرير؛ وحولهم

الحور العين والولدان المخلدون؛ قطوفها دانية؛ أنهارها اللبن والماء والخمر والعسل .

ستجلس مع أحبابك تحت شجرة طوبى واﻷغصان تهزها الرياح؛ فتقول الحمد لله الذي

أكرمنا بالجنان.

يناديك الرحمن : يا عبدي .

فتجيب : لبيك يارب .

فيقول لك : هل رضيت .. فتقول : ومالي لا أرضى وقد أدخلتني الجنة ونجيتني من النار.

فيقول الله : اليوم أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا .

يكفيك قول الله نعيم مقيم ؛ لا يحول ولا يزول ؛ لا يبغون عنها حولا؛ ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْولا خطرَ على قلبِ بشرٍصحة ولا مرض؛ شباب ولا مشيب؛ نعيم ولا بؤس؛ ستذهب علامات الشيب ؛ وهالات العينوإجهاد السهر؛ ومرارة الفقد؛ ودموع الحنين؛ وفقد المحبين ؛ في الجنة لن يمرض أبيو لن تبكيّ أمي؛ و لن يغادر أخي ؛ حتى الموت سيموت !!إنّها الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ؛ وحصباؤها اللؤلؤ؛ وترابها المسك؛ وريحها يشممن مسيرة مائة عام ؛ وكل شجرة ساقها من ذهب ؛ واﻷنهار تجري من تحت القصور؛ والعيونتتفجر في كل مكان؛ ولباسهم الحرير واﻷستبرق؛ ويحلون باﻷساور؛ ويتكئون على الحرير؛ وحولهمالحور العين والولدان المخلدون؛ قطوفها دانية؛ أنهارها اللبن والماء والخمر والعسل .ستجلس مع أحبابك تحت شجرة طوبى واﻷغصان تهزها الرياح؛ فتقول الحمد لله الذيأكرمنا بالجنان.يناديك الرحمن : يا عبدي .فتجيب : لبيك يارب .فيقول لك : هل رضيت .. فتقول : ومالي لا أرضى وقد أدخلتني الجنة ونجيتني من النار.فيقول الله : اليوم أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا .يكفيك قول الله

*﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }*

الآية 17- سورة السجدة

الباقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

سبحان الله العظيم وبحمده.

اللهم صلّ وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صلّ الله عليه وسلّم

أستغفر الله العظيم واتوب إليه. الباقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله.سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.سبحان الله العظيم وبحمده.اللهم صلّ وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.صلّ الله عليه وسلّمأستغفر الله العظيم واتوب إليه.

الشيخ محمد البنا الشيخ محمد البنا

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