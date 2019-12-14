في الجنّة ستذوب كل اﻷلآم والجروح

البشير البشير

البشير البشير

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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🌹 *في الجنة*

✋🏻غمسة واحدة في الجنّة ستذوب كل اﻷلآم والجروح، وأنكاد وهموم الدنيا .

*في الجنة *

✋🏻نعيم مقيم ؛ لا يحول ولا يزول ؛ لا يبغون عنها حولا؛ ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ
ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ

*في الجنة*
✋🏻 صحة ولا مرض؛ شباب ولا مشيب؛ نعيم ولا بؤس؛ ستذهب علامات الشيب ؛ وهالات العين
وإجهاد السهر؛ ومرارة الفقد؛ ودموع الحنين؛ وفقد المحبين ؛ في الجنة لن يمرض أبي
و لن تبكيّ أمي؛ و لن يغادر أخي ؛ حتى الموت سيموت !!
إنّها الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ؛ وحصباؤها اللؤلؤ؛ وترابها المسك؛ وريحها يشم
من مسيرة مائة عام ؛ وكل شجرة ساقها من ذهب ؛ واﻷنهار تجري من تحت القصور؛ والعيون
تتفجر في كل مكان؛ ولباسهم الحرير واﻷستبرق؛ ويحلون باﻷساور؛ ويتكئون على الحرير؛ وحولهم
الحور العين والولدان المخلدون؛ قطوفها دانية؛ أنهارها اللبن والماء والخمر والعسل .
ستجلس مع أحبابك تحت شجرة طوبى واﻷغصان تهزها الرياح؛ فتقول الحمد لله الذي
أكرمنا بالجنان.
يناديك الرحمن : يا عبدي .
فتجيب : لبيك يارب .
فيقول لك : هل رضيت .. فتقول : ومالي لا أرضى وقد أدخلتني الجنة ونجيتني من النار.
فيقول الله : اليوم أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا .
يكفيك قول الله

*﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }*
الآية 17- سورة السجدة

🌷الباقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله.
🌷سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
🌷سبحان الله العظيم وبحمده.
🌷اللهم صلّ وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلّ الله عليه وسلّم
🌷أستغفر الله العظيم واتوب إليه.

🌹الشيخ محمد البنا 🌹

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في أمان الله
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
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أنثى
بارك الله فيك على الموضوع
و جزاك الله الجنة​
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
جزاك الله خيرا البشيرعلى الموضوع وجعله في ميزان حسناتك
 
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