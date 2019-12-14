المواطن والمسؤول والشيطان :

في وقت سابق كان الفرد الجزائري اذا تقلد منصب ضابط او اطار سامي او نجح في الوصول الى قبة البرلمان، تلاحقه عبارات: " بصحتك ..لازم تقدنا وتقد روحك..ماكش فحل لوكان ما تنفعش اهلك وعشيرتك.. كون قافز وبروفيتي لماكسيموم "وبقدرة قادر تحول الخطاب بنفس المجتمع الى الايمان بقيم ودور المنجل، وباتت صفة المسؤول مذمة، والقرب من الاطارات السامية معرة..وللحصول على شرف الامانة والوطنية. البعض منا للاسف كان مثل الشيطان قال للمسؤول افسد، فلما فسد قال، اني بريئ منك، اني اخاف الله رب العالمين.

مخ الهدرة: شعب ..........