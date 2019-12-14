m soufiane
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 30
- النقاط
- 3
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اقدم لكم
حوليات البكالوريا مرفقة بالحلول الرسمية للوزارة و سلم التنقيط
من 2008 ---> 2019 شعبة آداب و فلسفة
مع
الحل النموذجي و سلم التنقيط
مواضيع وحلول بكالوريا في السنوات من 2008 الى 2019
اضافة الى الدورة الاولى و الدورة الثانية سنة 2017
في كل المواد
الرياضيات
اللغة العربية
التاريخ و الجغرافيا
العلوم الإسلامية
الفلسفة
اللغة الفرنسية
الغة الإنجليزية
التحميل
الرياضيات
هنا
اللغة العربية
هنا
التاريخ و الجغرافيا
هنا
العلوم الإسلامية
هنا
الفلسفة
هنا
اللغة الفرنسية
هنا
الغة الإنجليزية
هنا
رابط المواد كامل
هنا
بالتوفيق
اقدم لكم
حوليات البكالوريا مرفقة بالحلول الرسمية للوزارة و سلم التنقيط
من 2008 ---> 2019 شعبة آداب و فلسفة
مع
الحل النموذجي و سلم التنقيط
مواضيع وحلول بكالوريا في السنوات من 2008 الى 2019
اضافة الى الدورة الاولى و الدورة الثانية سنة 2017
في كل المواد
الرياضيات
اللغة العربية
التاريخ و الجغرافيا
العلوم الإسلامية
الفلسفة
اللغة الفرنسية
الغة الإنجليزية
التحميل
الرياضيات
هنا
اللغة العربية
هنا
التاريخ و الجغرافيا
هنا
العلوم الإسلامية
هنا
الفلسفة
هنا
اللغة الفرنسية
هنا
الغة الإنجليزية
هنا
رابط المواد كامل
هنا
بالتوفيق