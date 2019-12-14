حوليات البكالوريا مرفقة بالحلول الرسمية للوزارة و سلم التنقيط

من 2008 ---> 2019 شعبة آداب و فلسفة



السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهاقدم لكممعالحل النموذجي و سلم التنقيطمواضيع وحلول بكالوريا في السنوات من 2008 الى 2019اضافة الى الدورة الاولى و الدورة الثانية سنة 2017في كل الموادالرياضياتاللغة العربيةالتاريخ و الجغرافياالعلوم الإسلاميةالفلسفةاللغة الفرنسيةالغة الإنجليزيةالتحميلالرياضياتاللغة العربيةالتاريخ و الجغرافياالعلوم الإسلاميةالفلسفةاللغة الفرنسيةالغة الإنجليزيةرابط المواد كاملبالتوفيق