حوليات البكالوريا مرفقة بالحلول الرسمية للوزارة و سلم التنقيط من 2008 ---> 2019 شعبة آداب و فلسفة

M

m soufiane

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
30
النقاط
3
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


اقدم لكم


حوليات البكالوريا مرفقة بالحلول الرسمية للوزارة و سلم التنقيط
من 2008 ---> 2019 شعبة آداب و فلسفة


مع
الحل النموذجي و سلم التنقيط


مواضيع وحلول بكالوريا في السنوات من 2008 الى 2019
اضافة الى الدورة الاولى و الدورة الثانية سنة 2017

في كل المواد

الرياضيات
اللغة العربية
التاريخ و الجغرافيا
العلوم الإسلامية
الفلسفة
اللغة الفرنسية
الغة الإنجليزية











التحميل


الرياضيات
هنا

اللغة العربية
هنا

التاريخ و الجغرافيا
هنا

العلوم الإسلامية
هنا

الفلسفة
هنا

اللغة الفرنسية
هنا

الغة الإنجليزية
هنا

رابط المواد كامل

هنا



بالتوفيق

 
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