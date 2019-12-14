ماهي ثنيات الوداع

بسم الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة و السلام علي رسول الله نبينا محمد وعلي اله وصحبه .الحمد لله علي نعمه الاسلام .ما هي ثنيات الوداع ؟طلع البدر علينا من ثنية الوداعما هى ثنية الوداعولماذا سميت ثنية الوداعولماذا أول من إستقبل الرسول صل الله عليه وسلم هن نساء أهل المدينة وليس الرجال.1 –الثنية هو طريق ضيق بين جبل سلع واللابة الغربية (جبل فى المدينة)2-ثنية الوداع هذا المكان كان وكر للفسادوتدبير المؤامرات من قبل اليهود وشرب الخمروكان مكان لقطاع الطرق واللصوصوكان الذى يمر منه يودع الحياةوكان الأوس والخزرج يخافون الإقتراب من ثنية الوداعحيث أشاع اليهود أنه من يقترب هذا الطريق ﻻ يرجع2-وكان الصحابة ينتظرون الرسول فى الطرق الرئيسيةولم يخطر ببالهم أنه صل الله عليه وسلم يسلك طريق ثنية الوداع2-ولكن الله أمر الناقة القصواء بسلوك طريق ثنية الوداعحيث قال الرسول لكل من يقترب من الناقة (دعوها فإنها مأمورة)ليثبت كذب اليهود وإفتراءات المشركين ويبدد خوف الأوس والخزرجوأنه صلى الله عليه جاء بالدين الحق الذى يقضى على الخزعبلات والخرافات ويؤمن الناس وطرقاتهم3-ولذلك فوجئ النساء بخروجه صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداعفإستقبلوه قائلين(طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ---وجب الشكر علينا مادعى لله داع ---أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ---جئت شرفت المدينة مرحبا ياخير داع)صلوا على من بكى شوقاً لرؤيتناهذه صورة ثنيات الوداع .اللَّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.