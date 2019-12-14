ماهي ثنيات الوداع

ناصر dz
:: عضو بارز ::
بسم الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة و السلام علي رسول الله نبينا محمد وعلي اله وصحبه .
الحمد لله علي نعمه الاسلام .
ما هي ثنيات الوداع ؟
طلع البدر علينا من ثنية الوداع
ما هى ثنية الوداع
ولماذا سميت ثنية الوداع
ولماذا أول من إستقبل الرسول صل الله عليه وسلم هن نساء أهل المدينة وليس الرجال.
1 –الثنية هو طريق ضيق بين جبل سلع واللابة الغربية (جبل فى المدينة)
2-ثنية الوداع هذا المكان كان وكر للفساد
وتدبير المؤامرات من قبل اليهود وشرب الخمر
وكان مكان لقطاع الطرق واللصوص
وكان الذى يمر منه يودع الحياة
وكان الأوس والخزرج يخافون الإقتراب من ثنية الوداع
حيث أشاع اليهود أنه من يقترب هذا الطريق ﻻ يرجع
2-وكان الصحابة ينتظرون الرسول فى الطرق الرئيسية
ولم يخطر ببالهم أنه صل الله عليه وسلم يسلك طريق ثنية الوداع
2-ولكن الله أمر الناقة القصواء بسلوك طريق ثنية الوداع
حيث قال الرسول لكل من يقترب من الناقة (دعوها فإنها مأمورة)
ليثبت كذب اليهود وإفتراءات المشركين ويبدد خوف الأوس والخزرج
وأنه صلى الله عليه جاء بالدين الحق الذى يقضى على الخزعبلات والخرافات ويؤمن الناس وطرقاتهم
3-ولذلك فوجئ النساء بخروجه صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع
فإستقبلوه قائلين
(طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ---وجب الشكر علينا مادعى لله داع ---أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ---جئت شرفت المدينة مرحبا ياخير داع)
صلوا على من بكى شوقاً لرؤيتنا
هذه صورة ثنيات الوداع .
اللَّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحمد لله والصلاة و السلام علي رسول الله نبينا محمد وعلي اله وصحبه .
الحمد لله علي نعمه الاسلام .
ما هي ثنيات الوداع ؟
طلع البدر علينا من ثنية الوداع
ما هى ثنية الوداع
ولماذا سميت ثنية الوداع
ولماذا أول من إستقبل الرسول صل الله عليه وسلم هن نساء أهل المدينة وليس الرجال.
1 –الثنية هو طريق ضيق بين جبل سلع واللابة الغربية (جبل فى المدينة)
2-ثنية الوداع هذا المكان كان وكر للفساد
وتدبير المؤامرات من قبل اليهود وشرب الخمر
وكان مكان لقطاع الطرق واللصوص
وكان الذى يمر منه يودع الحياة
وكان الأوس والخزرج يخافون الإقتراب من ثنية الوداع
حيث أشاع اليهود أنه من يقترب هذا الطريق ﻻ يرجع
2-وكان الصحابة ينتظرون الرسول فى الطرق الرئيسية
ولم يخطر ببالهم أنه صل الله عليه وسلم يسلك طريق ثنية الوداع
2-ولكن الله أمر الناقة القصواء بسلوك طريق ثنية الوداع
حيث قال الرسول لكل من يقترب من الناقة (دعوها فإنها مأمورة)
ليثبت كذب اليهود وإفتراءات المشركين ويبدد خوف الأوس والخزرج
وأنه صلى الله عليه جاء بالدين الحق الذى يقضى على الخزعبلات والخرافات ويؤمن الناس وطرقاتهم
3-ولذلك فوجئ النساء بخروجه صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع
فإستقبلوه قائلين
(طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ---وجب الشكر علينا مادعى لله داع ---أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ---جئت شرفت المدينة مرحبا ياخير داع)
صلوا على من بكى شوقاً لرؤيتنا
هذه صورة ثنيات الوداع .
اللَّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.