أرجوا المساعدة لعروس (تشقق الجسم من سمنة)

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
194
النقاط
21
العمر
19
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي بنت خالتي باقيلها شهر على عرسها منين سمنت جاتها في جسمها خطوط على مستوى البطن لونها أحمر وبني نصحوها واش تستعمل باش تروحلها خطوط وصفة طبيبة ولا وصفة أعشاب لسونسيال قالتلكم عاونوها ومتنسالكمش خيركم.
وقتلكم عڨبال ليكم نشاء الله والله يفرحكم
 
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