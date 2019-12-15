أرجوا المساعدة لعروس (تشقق الجسم من سمنة)

نجمة الأرض
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 194
- النقاط
- 21
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي بنت خالتي باقيلها شهر على عرسها منين سمنت جاتها في جسمها خطوط على مستوى البطن لونها أحمر وبني نصحوها واش تستعمل باش تروحلها خطوط وصفة طبيبة ولا وصفة أعشاب لسونسيال قالتلكم عاونوها ومتنسالكمش خيركم.
وقتلكم عڨبال ليكم نشاء الله والله يفرحكم
عندي بنت خالتي باقيلها شهر على عرسها منين سمنت جاتها في جسمها خطوط على مستوى البطن لونها أحمر وبني نصحوها واش تستعمل باش تروحلها خطوط وصفة طبيبة ولا وصفة أعشاب لسونسيال قالتلكم عاونوها ومتنسالكمش خيركم.
وقتلكم عڨبال ليكم نشاء الله والله يفرحكم