العجوز والرّد المُحزن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

صدم شاب امرأة عجوز بدراجته، وبدل أن يعتذر لها ويساعدها على النهوض



أخذ يضحك عليها ؟!! ثمّ استأنف سيره... وكأنّ شيئا لم يحدث