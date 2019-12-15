العجوز والرّد المُحزن

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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صدم شاب امرأة عجوز بدراجته، وبدل أن يعتذر لها ويساعدها على النهوض
أخذ يضحك عليها ؟!! ثمّ استأنف سيره... وكأنّ شيئا لم يحدث
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صدم شاب امرأة عجوز بدراجته، وبدل أن يعتذر لها ويساعدها على النهوض
أخذ يضحك عليها ؟!! ثمّ استأنف سيره... وكأنّ شيئا لم يحدث
لكن العجوز نادته قائلة: لقد سقط منك شيئا؟؟
فعاد الشاب مسرعا، وأخذ يبحث فلم يجد شيئا!!
فقالت له العجوز: لا تبحث كثيرا، لقد سقطت منك رجولتك ولن تجدها أبدًا.
الحياة لا قيمة لها إذا تجرّدت من الأدب والذوق والإحترام
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في أمان الله
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في أمان الله