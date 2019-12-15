العجوز والرّد المُحزن

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,431
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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صدم شاب امرأة عجوز بدراجته، وبدل أن يعتذر لها ويساعدها على النهوض

أخذ يضحك عليها ؟!! ثمّ استأنف سيره... وكأنّ شيئا لم يحدث

لكن العجوز نادته قائلة: لقد سقط منك شيئا؟؟

فعاد الشاب مسرعا، وأخذ يبحث فلم يجد شيئا!!

فقالت له العجوز: لا تبحث كثيرا، لقد سقطت منك رجولتك ولن تجدها أبدًا. 😢

الحياة لا قيمة لها إذا تجرّدت من الأدب والذوق والإحترام

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في أمان الله
 
ي

يوسف علي الكبير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ديسمبر 2019
المشاركات
30
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ارض الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا على الموضوع ياحبيب
الذي يقهرني انك تجد امثال هذا التافه يفتخرون باعمالهم الدنيئة ويتكلم عنها كانها قمة الرجولة
اوباش
 
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