جرائم المجتمع # راح ضحيتها الأطفال#

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

السلام على حبيبينا ونبيينا محمد وعلى أهله وصحبيه أجمعين :

اهلا وسهلا بيكم يا زوار منتدى وأهله وأتمنى أن أكون خفيفة ظل :

اليوم جيت نتكلم في موضوع شغلي تفكيري :

حنا في طريقنا على عام جديد2020 بصح مراني نشوف حتى تغير بالعكس جرائم مجتمع راهي ماشية وتزيد : نشفوا أطفال ملائكة جايين لدنيا يتعدبوا بسبب مجتمع ليظلمهم ليخليهم يعيشوا أشياء أكبر من عمرهم.

راني لاحظت لطلقوا والديهم كيمروا بمشاكل ويلقاو روحهم مقسومين بين الأب والأم ؟! وضحية هو الطفل .

كنشوف أطفال الميتم يدفعوا الثمن غالي بسبب وحوش بشرية كلا طرفين بإسم الحب دمروا حياة أطفال ( معدهمش قلب ليخلوا طفلهم مرمي حرام عليهم)

وكاين فتياة تحرم من طفولتها يزوجوها والي كيفها مزالهم يلعبوا مزالهم يدرسوا .

وانا نعيش في واحد مجتمع ألي هوا طفل خير من طفلة .

طفل دايمن عنده الحق والأولوية وهوا ليحكم أما فتاة خاصها تدفن أحلامها ومخصهاش تحلم .

خاصها تستسلم ودير كيما بغى المجتمع المجرم .

الله يديهم كاين ضحايا مجتمع بزاف .

وكل واحد يقرى واش راني نقول يغير من مجتمع الي راه عايش فيه لعلى وعسى تتغير حياة بزاف ناس .



شكرا جزيلا # يا أعضاء اللمة # نجمتكم أنا