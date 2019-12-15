سيدة امريكية تنجب 17 طفلا دفعة واحدة؟

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,073
النقاط
906
الجنس
ذكر
تقول التقارير الطبية، إن الأمريكية كاثرين أنجبت 17 طفلا خلال 29 ساعة في مستشفى ميموريال في انديانابوليس.



وبهذا العدد من الأطفال، تكون كاثرين قد حطمت الرقم القياسي، الذي دخل موسوعة جينس بـ11 طفلا، وحققته امرأة من الهند.

ويوضح الطبيب جاك مورو، الذي ساعد المرأة خلال العملية: "حاولت كاترين وزوجها إنجاب الأطفال لسنوات عديدة، وأخيرا أجرو عملية تساعدهم على الإنجاب في عيادة الخصوبة، وكانت عملية الأخصاب أكثر من ناجحة".


 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,691
النقاط
851
الجنس
أنثى
ماشاء الله
ربي يقدرها عليهم
مشكور على الموضوع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top