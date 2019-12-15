سيدة امريكية تنجب 17 طفلا دفعة واحدة؟

تقول التقارير الطبية، إن الأمريكية كاثرين أنجبت 17 طفلا خلال 29 ساعة في مستشفى ميموريال في انديانابوليس.وبهذا العدد من الأطفال، تكون كاثرين قد حطمت الرقم القياسي، الذي دخل موسوعة جينس بـ11 طفلا، وحققته امرأة من الهند.ويوضح الطبيب جاك مورو، الذي ساعد المرأة خلال العملية: "حاولت كاترين وزوجها إنجاب الأطفال لسنوات عديدة، وأخيرا أجرو عملية تساعدهم على الإنجاب في عيادة الخصوبة، وكانت عملية الأخصاب أكثر من ناجحة".