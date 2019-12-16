الهدف المشترك:

جزء من عدم تقبل اليهود لمحمد عليه الصلاة والسلام كخاتم للأنبياء...هو توقعهم إن النبي المنتظر سيكون منهم...وليس رفضا للرسالة التي جاء بها. ورفض فريق من أبناء جلدته في قريش تصديقه والإيمان به، له علاقة بالنفوذ والسيطرة في مكة لا تعلقا بهبل واللات والعزى لقد التقى الشعب الجزائري عند نقطة واحدة هي: رفض العهدة خامسة، وضرورة التغيير. لكن بعد هذا هو في حاجة ماسة ليجعل عدوه الاول وحش بثلاثة رؤوس هي: الجهل- العروشية - العصبية لكي ننجح في بناء الجمهورية الثانية. فمن الاخطاء الفادحة الانشغال بالتفاصيل واهمال الهدف المشترك.

مخ الهدرة: ما اخشاه على جهود التغيير هو: "تخرنين بزايد وشكوك، وافراد يكونو جحرة في السباط خدمة لطموحاتهم او عدم وعي بالهدف المشترك .