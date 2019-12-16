عرض بيع متوفر 500 دولار PAYONEER/ بايبال (189.5دج)

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
191.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
2,692
النقاط
611
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 دولار PAYONEER/ بايبال للبيع مقابل CCP ب 191 دج
اقل مبلغ للحجز هو 100 دولار للبنك بايونير
كامل الكمية ب 189.5 دج
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- في حال طلب رصيد بايبال بالعمولة على شاري
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
415
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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