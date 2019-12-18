الاكواد والعمولات التي تجدها في كشف عمليات في الحساب البريدي

Ali Mohamed ali

Ali Mohamed ali

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2019
المشاركات
30
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم

الأكواد، الحسابات و العمولات المعروفة عند طلب كشف تحويلات الحساب البريدي الجزائري ccp

205 TAXE (0000001515) / -10DA :
الإطلاع على الرصيد من الموقع

005 TAXE (xxxxxxxxxx) / -10DA :
الإطلاع على الرصيد من الشباك

057 VURG (xxxxxxxxxx) / 00DA :
الاستقبال عبر شباك بريد الجزائر (و ليس الصراف الآلي).

260 V (xxxxxxxxxx) / 00DA :
الاستقبال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي

200 V (xxxxxxxxxx) / xxDA :
الإرسال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي

014 VIRE (xxxxxxxxxx) / xxDA :
الإرسال عبر الشباك عبر خاصية التحويل من حساب لحساب (و ليس الصراف الآلي).

223 DAB (0000381091) / 00DA :
الدفع أونلاين عبر الذهبية

027 CPVUE (xxxxxxxxxx) / xxDA :
سحب الأموال من الشباك

463 PAIE (0000300020) / +4.000 DA :
منحة الإعاقة

من يعرف أكواد أخرى فلا يتردد في نشرها.

بالتوفيق للجميع
تحياتي
منقول للافادة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top