الاكواد والعمولات التي تجدها في كشف عمليات في الحساب البريدي

السلام عليكم



الأكواد، الحسابات و العمولات المعروفة عند طلب كشف تحويلات الحساب البريدي الجزائري ccp



205 TAXE (0000001515) / -10DA :

الإطلاع على الرصيد من الموقع



005 TAXE (xxxxxxxxxx) / -10DA :

الإطلاع على الرصيد من الشباك



057 VURG (xxxxxxxxxx) / 00DA :

الاستقبال عبر شباك بريد الجزائر (و ليس الصراف الآلي).



260 V (xxxxxxxxxx) / 00DA :

الاستقبال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي



200 V (xxxxxxxxxx) / xxDA :

الإرسال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي



014 VIRE (xxxxxxxxxx) / xxDA :

الإرسال عبر الشباك عبر خاصية التحويل من حساب لحساب (و ليس الصراف الآلي).



223 DAB (0000381091) / 00DA :

الدفع أونلاين عبر الذهبية



027 CPVUE (xxxxxxxxxx) / xxDA :

سحب الأموال من الشباك



463 PAIE (0000300020) / +4.000 DA :

منحة الإعاقة



من يعرف أكواد أخرى فلا يتردد في نشرها.



بالتوفيق للجميع

تحياتي

منقول للافادة