الاكواد والعمولات التي تجدها في كشف عمليات في الحساب البريدي

Ali Mohamed ali
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 30
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
الأكواد، الحسابات و العمولات المعروفة عند طلب كشف تحويلات الحساب البريدي الجزائري ccp
205 TAXE (0000001515) / -10DA :
الإطلاع على الرصيد من الموقع
005 TAXE (xxxxxxxxxx) / -10DA :
الإطلاع على الرصيد من الشباك
057 VURG (xxxxxxxxxx) / 00DA :
الاستقبال عبر شباك بريد الجزائر (و ليس الصراف الآلي).
260 V (xxxxxxxxxx) / 00DA :
الاستقبال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي
200 V (xxxxxxxxxx) / xxDA :
الإرسال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي
014 VIRE (xxxxxxxxxx) / xxDA :
الإرسال عبر الشباك عبر خاصية التحويل من حساب لحساب (و ليس الصراف الآلي).
223 DAB (0000381091) / 00DA :
الدفع أونلاين عبر الذهبية
027 CPVUE (xxxxxxxxxx) / xxDA :
سحب الأموال من الشباك
463 PAIE (0000300020) / +4.000 DA :
منحة الإعاقة
من يعرف أكواد أخرى فلا يتردد في نشرها.
بالتوفيق للجميع
تحياتي
منقول للافادة
الأكواد، الحسابات و العمولات المعروفة عند طلب كشف تحويلات الحساب البريدي الجزائري ccp
205 TAXE (0000001515) / -10DA :
الإطلاع على الرصيد من الموقع
005 TAXE (xxxxxxxxxx) / -10DA :
الإطلاع على الرصيد من الشباك
057 VURG (xxxxxxxxxx) / 00DA :
الاستقبال عبر شباك بريد الجزائر (و ليس الصراف الآلي).
260 V (xxxxxxxxxx) / 00DA :
الاستقبال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي
200 V (xxxxxxxxxx) / xxDA :
الإرسال عبر بريدي موب أو الصراف الآلي
014 VIRE (xxxxxxxxxx) / xxDA :
الإرسال عبر الشباك عبر خاصية التحويل من حساب لحساب (و ليس الصراف الآلي).
223 DAB (0000381091) / 00DA :
الدفع أونلاين عبر الذهبية
027 CPVUE (xxxxxxxxxx) / xxDA :
سحب الأموال من الشباك
463 PAIE (0000300020) / +4.000 DA :
منحة الإعاقة
من يعرف أكواد أخرى فلا يتردد في نشرها.
بالتوفيق للجميع
تحياتي
منقول للافادة