البيتكوين اليوم 18/12/2019

اليوم 18/12/2019اخبار البيتكوينBITCOIN UPDATEالبيتكوين كسر القناة السعرية وهو الآن يعيد الاختبار ، الشيئ الثاني كما ترون رجعنا لمنطقة الدعم التي ردت البيتكوين سابقا و الممتدة من 6500$ - 6700$ ، لكن السيناريو المتوقع هو الإرتداد للأعلى ل 7000$ مجددا من المنطقة الحالية ..... نراقب و نرى....