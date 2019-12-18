البيتكوين اليوم 18/12/2019

Ali Mohamed ali
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2019
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- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اليوم 18/12/2019
اخبار البيتكوين
BITCOIN UPDATE
البيتكوين كسر القناة السعرية وهو الآن يعيد الاختبار ، الشيئ الثاني كما ترون رجعنا لمنطقة الدعم التي ردت البيتكوين سابقا و الممتدة من 6500$ - 6700$ ، لكن السيناريو المتوقع هو الإرتداد للأعلى ل 7000$ مجددا من المنطقة الحالية ..... نراقب و نرى ....
اخبار البيتكوين
BITCOIN UPDATE
البيتكوين كسر القناة السعرية وهو الآن يعيد الاختبار ، الشيئ الثاني كما ترون رجعنا لمنطقة الدعم التي ردت البيتكوين سابقا و الممتدة من 6500$ - 6700$ ، لكن السيناريو المتوقع هو الإرتداد للأعلى ل 7000$ مجددا من المنطقة الحالية ..... نراقب و نرى ....