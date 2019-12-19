القوة في القدرة :

احد أهم الصفات التي غرست في الفرد الجزائري هي رفضه للآخر، وعدم قدرته على التوافق في ظل التنوع والاختلاف. ولو خُيّر َ كيف تريد المجتمع الجزائري لقال : أريد مجتمعا كله رجال، وكله حكام، وكله أغنياء، وكله علماء، وكله أتقياء، وكله عرب، أو كله أمزيغ.. نحن بحاجة الى بناء وعي في القاعدة يرافق االتغيير الذي ننشده في القمة.

مخ الهدرة: القوة في القدرة على قبول الأخر رغم الاختلاف .