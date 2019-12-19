تنظيم وعمل

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
206
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
تنظيم وعمل:
في العرس عادة يوجد من هو ضمن الفرقة يعزف أو يغني، ويوجد من يرقص، وفيهم من يخدم الجميع بتقديم الحلوى المشروبات، ويتكفل البعض بمنع الحثالة من دخول حلقة الرقص. وفي مكان ما يجلس الكبار عقلا وتدببرا للتخطيط ماذا سينجز غدا...انه توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات، وهو ما تعلمته في الحياة .
مخ الهدرة: احد اهم قوانين النجاح التنظيم والتكامل..
 
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