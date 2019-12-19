عرض لشركة طيران " احتفال برأس السنة مرتين "

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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أعلنت شركة private jet عن عرضها للإحتفال برأس السنة مرتين
الذهاب في الطائرة لسيدني يوم 31 ديسمبر الساعة 8 والإحتفال برأس السنة
وبعدها الذهاب في الساعة 2 صباحاً للوس انجلوس في 31 ديسمبر أيضا الساعة 8 ونص للإحتفال
برأس السنة مرة أخرى مقابل 255 الف دولار فقط
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***
في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*
***********
***
أعلنت شركة private jet عن عرضها للإحتفال برأس السنة مرتين
الذهاب في الطائرة لسيدني يوم 31 ديسمبر الساعة 8 والإحتفال برأس السنة
وبعدها الذهاب في الساعة 2 صباحاً للوس انجلوس في 31 ديسمبر أيضا الساعة 8 ونص للإحتفال
برأس السنة مرة أخرى مقابل 255 الف دولار فقط
*************
***
في أمان الله