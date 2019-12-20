أريد تعلم الخياطة او حرفة.. فهل من نصائح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أنا طالبة جامعية ،سأتخرج هدا العام ان شاء الله ،

وأردت تعلم الخياطة او حرفة يدوية العام المقبل إن كنا من الأحياء..



فأنا احب كثيرا الخياطة والأشغال اليدوية...

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فهل من نصائح كيف أبدأ ؟ وأين أتعلم ؟



جزاكم الله خيرا