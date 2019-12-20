أريد تعلم الخياطة او حرفة.. فهل من نصائح؟

أمةُ الله
:: عضو منتسِب ::
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- 26 جويلية 2016
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة جامعية ،سأتخرج هدا العام ان شاء الله ،
وأردت تعلم الخياطة او حرفة يدوية العام المقبل إن كنا من الأحياء..
فأنا احب كثيرا الخياطة والأشغال اليدوية...
...
فهل من نصائح كيف أبدأ ؟ وأين أتعلم ؟
جزاكم الله خيرا
أنا طالبة جامعية ،سأتخرج هدا العام ان شاء الله ،
وأردت تعلم الخياطة او حرفة يدوية العام المقبل إن كنا من الأحياء..
فأنا احب كثيرا الخياطة والأشغال اليدوية...
...
فهل من نصائح كيف أبدأ ؟ وأين أتعلم ؟
جزاكم الله خيرا