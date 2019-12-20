أريد تعلم الخياطة او حرفة.. فهل من نصائح؟

أمةُ الله

أمةُ الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2016
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا طالبة جامعية ،سأتخرج هدا العام ان شاء الله ،
وأردت تعلم الخياطة او حرفة يدوية العام المقبل إن كنا من الأحياء..

فأنا احب كثيرا الخياطة والأشغال اليدوية...
...
فهل من نصائح كيف أبدأ ؟ وأين أتعلم ؟

جزاكم الله خيرا
 
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