خطأ يُوقِعُه في مشكلة مالية

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,472
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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بريطاني يقدم كوداً خاطئاً لبنك باركليز لإنجاز عملية تحويل أموال
فيخسر 193 ألف جُنَيّه إسترليني وتُحوّل الأموال لعميل آخر يرفض إعادتها مبرراً
بأنه ليس خطأه، ما اضطرّ البريطاني لدفع 46 ألف جُنَيّه إسترليني تكاليف قانونية
لتجميد المبلغ ومنع الآخر من إنفاقها.
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في أمان الله
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,389
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قمة الغباء في هدا الشخص وزاد دفع مبلغ آخر
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك
 
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