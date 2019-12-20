خطأ يُوقِعُه في مشكلة مالية

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,472
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*
*********
***
بريطاني يقدم كوداً خاطئاً لبنك باركليز لإنجاز عملية تحويل أموال
فيخسر 193 ألف جُنَيّه إسترليني وتُحوّل الأموال لعميل آخر يرفض إعادتها مبرراً
بأنه ليس خطأه، ما اضطرّ البريطاني لدفع 46 ألف جُنَيّه إسترليني تكاليف قانونية
لتجميد المبلغ ومنع الآخر من إنفاقها.
*****************
***
في أمان الله
*=*=*=*=*=*
*********
***
بريطاني يقدم كوداً خاطئاً لبنك باركليز لإنجاز عملية تحويل أموال
فيخسر 193 ألف جُنَيّه إسترليني وتُحوّل الأموال لعميل آخر يرفض إعادتها مبرراً
بأنه ليس خطأه، ما اضطرّ البريطاني لدفع 46 ألف جُنَيّه إسترليني تكاليف قانونية
لتجميد المبلغ ومنع الآخر من إنفاقها.
*****************
***
في أمان الله