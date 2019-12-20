السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهوس بالمثالية الزائدة صفة منتشرة بكثرة في المجتمع -كما أرى- وهي عمل من أعمال الشيطان يجعل العبد ينظر لحاله أو غيره بعين النقص والاستخفاف وهنا يدخل الرضا بقدر الله عز وجل واستشعار عدله وحكمته والمثالية الزائدة قد لا تترك للعبد أنيسا ولا مرافقا صاحبا طالما أنه لا ينشد الا الكمال إذا كنت في كلّ الأمور معاتباً ***صديقك لم تلق الذي لا تعاتبُه فعش واحدا أو صل أخاك فإنه *** مقارفُ ذنبٍ مرّةً ومُجانبه إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى*** ضمئت،وأيّ الناس تصفو مشاربُه

المثالية الزائدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهوس بالمثالية الزائدة صفة منتشرة بكثرة في المجتمع -كما أرى- وهي عمل من أعمال الشيطان يجعل العبد ينظر لحاله أو غيره بعين النقص والاستخفاف وهنا يدخل الرضا بقدر الله عز وجل واستشعار عدله وحكمته والمثالية الزائدة قد لا تترك للعبد أنيسا ولا مرافقا صاحبا طالما أنه لا ينشد الا الكمال إذا كنت في كلّ الأمور معاتباً ***صديقك لم تلق الذي لا تعاتبُه فعش واحدا أو صل أخاك فإنه *** مقارفُ ذنبٍ مرّةً ومُجانبه إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى*** ضمئت،وأيّ الناس تصفو مشاربُه ​

وأرى العديد ممن يحتقرون أهاليهم لأنهم لا يرتقون للمستوى المطلوب -على حد أقوالهم-