HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
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وأرى العديد ممن يحتقرون أهاليهم لأنهم لا يرتقون للمستوى المطلوب -على حد أقوالهم-
المثالية الزائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الهوس بالمثالية الزائدة صفة منتشرة بكثرة في المجتمع -كما أرى-
وهي عمل من أعمال الشيطان
يجعل العبد ينظر لحاله أو غيره بعين النقص والاستخفاف
وهنا يدخل الرضا بقدر الله عز وجل واستشعار عدله وحكمته
والمثالية الزائدة قد لا تترك للعبد أنيسا ولا مرافقا صاحبا
طالما أنه لا ينشد الا الكمال
إذا كنت في كلّ الأمور معاتباً ***صديقك لم تلق الذي لا تعاتبُه
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه *** مقارفُ ذنبٍ مرّةً ومُجانبه
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى*** ضمئت،وأيّ الناس تصفو مشاربُه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الهوس بالمثالية الزائدة صفة منتشرة بكثرة في المجتمع -كما أرى-
وهي عمل من أعمال الشيطان
يجعل العبد ينظر لحاله أو غيره بعين النقص والاستخفاف
وهنا يدخل الرضا بقدر الله عز وجل واستشعار عدله وحكمته
والمثالية الزائدة قد لا تترك للعبد أنيسا ولا مرافقا صاحبا
طالما أنه لا ينشد الا الكمال
إذا كنت في كلّ الأمور معاتباً ***صديقك لم تلق الذي لا تعاتبُه
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه *** مقارفُ ذنبٍ مرّةً ومُجانبه
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى*** ضمئت،وأيّ الناس تصفو مشاربُه
ولا يخفى انها
سبب وجيه في تفكك الأسر ايضا
فالبعض قد يطلب الكمال من زوجه،ابنته، أمه او أخته وهو يعلم ان
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم
وبعض الإماء كذلك ينشدن الكمال منهم وقال صلى الله عليه وسلم :
(ورأيت أكثر أهلها النساء ) يعني النار(،قالوا لم يا رسول الله ؟، قال بكفرهن ،قيل يكفرن بالله ،قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط)
وهذه المثالية الزائدة قد تؤدي بالانسان الى الكبر والغرور وأمور لا تحمد عقباها
منقول
ماذا عنكم هل صادفتم مثل هؤلاء الناس في المجتمع؟
سبب وجيه في تفكك الأسر ايضا
فالبعض قد يطلب الكمال من زوجه،ابنته، أمه او أخته وهو يعلم ان
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم
وبعض الإماء كذلك ينشدن الكمال منهم وقال صلى الله عليه وسلم :
(ورأيت أكثر أهلها النساء ) يعني النار(،قالوا لم يا رسول الله ؟، قال بكفرهن ،قيل يكفرن بالله ،قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط)
وهذه المثالية الزائدة قد تؤدي بالانسان الى الكبر والغرور وأمور لا تحمد عقباها
منقول
ماذا عنكم هل صادفتم مثل هؤلاء الناس في المجتمع؟