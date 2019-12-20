سر كلمة إغْْهْ عند الاطفال

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
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إنضم
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محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
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ذكر
سر كلمة إغْهْ عند الاطفال

هذه الكلمة هي القاسم المشترك بين كل الاطفال لدخول عالم اللغة


والتعبير عن حالته المزاجية


هل قلتم (إغْــهْ) وأنتم صغار؟ او قلتوها لاطفالكم؟
تعالوا نشوف وندخل في عالم الـ (إغـــه)... !
حتى وقت قريب كان الناس يظنون ان اول كلمة ينطقها الطفل هي كلمة ماما او بابا ..
.
لكن هذا الاعتقاد غــــــير صحيح !!


حيث ثبت علميا ان اول كلمه ينطقها الطفل هي كلمة إغــه !


وهذه الكلمه تم حفظها ورصدها في كتب التربيه وعلم النفس ...


وهي تعتبر اولى بدايات خروج الصوت!


ويتعرف عليها الطفل عندما يبلغ شهرين من عمره!


ثم تتوالى بعد ذلك الكلمات والمصطلحات الاخرى....!


وعندما يصل الطفل الشهر 10 يستطيع تجميع حروف ويحاول نطق الكلمه!


واخيراً....


تعتبر أغـه هي المفتاح السحري لتعليم الطفل الكلمات والحروف!!


والطفل الذي لا يبدأ بتعلمه لهذه الكلمة يصبح طفل غير طبيعي!


فـسـبـحــآن الله
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