الزوجُ الصالحُ رِزق ⁦❤️⁩

ضآحكة مستبشرة
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الزوج الصالح
رحمَ الله رجلاً تحمل تقلبات زوجته النفسية ، فصبرَ و هوّن و قَدر ..
رحمَ الله رجلاً ترك لذة نومه ليجبر كسر امرأته بـ كلمةٍ طيبة و ابتسامةٍ هادئة و لمسةٍ حانية ..
طوبى له حين ينظر إلي عتمة وجهها فيُخرجها من ضيق نفسها إلى فضاء قلبه فـ تُشرق من جديد.
سلامُ الله علي رجلٍ استمع بـ قلبهِ لهذيان زوجته، و كلماتها المبُعثرة و أفكارها المشتتة و ترددات قراراتها .. فساندها و طمأنها و جمع عليها شتاتها.
بارك الله في قلبِ رجل عرفَ معني القوامة و الرجولة ، فكان رجلاً لزوجتهِ لا عليها
يُأنس وحدتها ، و يعيَّ نظراتها ، و يحتضن دموعها ، و يجبر ما بقلبها من كسور ..
هنيئاً لـ زوجة قد تقبلَ الله دعوة أبويها فرُزقت بخير رجل اقترن اسمه بـ الحَسنِ في الخِصال و الأفعال
هنيئاً لها إذا وجدت من يَقبلها علي عِلاتها ، فيري فيها كل الخير و يرضي بـ إعوجاجها ..
هنياً لها إذا وجدت من يسكن قلبها حين تُحدثه ، و تهدأ روحها حينَ تُجالسه
باركَ الله في بيتٍ عمرَّهُ رجلٌ بتقواه ، و زانته امرأة بخُلقها
و باركه الله بالمودة و الرحمة
#الزوج_الصالح_رزق
رحمَ الله رجلاً تحمل تقلبات زوجته النفسية ، فصبرَ و هوّن و قَدر ..
رحمَ الله رجلاً ترك لذة نومه ليجبر كسر امرأته بـ كلمةٍ طيبة و ابتسامةٍ هادئة و لمسةٍ حانية ..
طوبى له حين ينظر إلي عتمة وجهها فيُخرجها من ضيق نفسها إلى فضاء قلبه فـ تُشرق من جديد.
سلامُ الله علي رجلٍ استمع بـ قلبهِ لهذيان زوجته، و كلماتها المبُعثرة و أفكارها المشتتة و ترددات قراراتها .. فساندها و طمأنها و جمع عليها شتاتها.
بارك الله في قلبِ رجل عرفَ معني القوامة و الرجولة ، فكان رجلاً لزوجتهِ لا عليها
يُأنس وحدتها ، و يعيَّ نظراتها ، و يحتضن دموعها ، و يجبر ما بقلبها من كسور ..
هنيئاً لـ زوجة قد تقبلَ الله دعوة أبويها فرُزقت بخير رجل اقترن اسمه بـ الحَسنِ في الخِصال و الأفعال
هنيئاً لها إذا وجدت من يَقبلها علي عِلاتها ، فيري فيها كل الخير و يرضي بـ إعوجاجها ..
هنياً لها إذا وجدت من يسكن قلبها حين تُحدثه ، و تهدأ روحها حينَ تُجالسه
باركَ الله في بيتٍ عمرَّهُ رجلٌ بتقواه ، و زانته امرأة بخُلقها
و باركه الله بالمودة و الرحمة
#الزوج_الصالح_رزق