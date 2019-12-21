نعيش عذاب اكبر :

كثيرا ما طفتْ على سطح أفكاري أسئلة لها علاقة بأساليب وكيفيات يعِاقب الله بها عباده، حين ينحرفون عن هديه، أو يحاولون الخروج عن أمره ومخالفة سنته ...كنت أحسبُ أن الله كان أكثر قسوة مع قوم عاد وثمود وصالح حين عاقبهم بالموت الجماعي والإبادة بمختلف الأشكال والأسباب.... لكني وبعد أن تدبرت في طبيعة المعاصي التي نقترفها، ومستوى النفاق الذي نفعل.وأن الحياة لم تعد مهمة لنا ، بعد أن تشوهت طبيعتنا وانحرفت غريزة الحياة في أعماقنا، لهذا أعتقد ان الله بعلمه المطلق بهذا التغير أدرك أن الموت والفناء وحده غير كاف لنا ، بل يجب نترك ونعيش الموت ملبس بالحياة، وحين نريد أن نستطعم الحياة نجدها ملبسة بمرارة الموت. فصارت صورة العذاب اليوم أشبه بما سيحدث في جنهم....نعيش عذاب أكبر ..حين نتمنى الموت للتخلص الحياة، حياة بهموم وأمراض وآلام نفسية وحالة من الضياع والتيه...بربكم أليس ما نحن فيه من عذاب في هذا العصر أشد مما شهد أهل عاد وثمود؟