الطلاق و المشاكل بسبب العقم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
بسم الله
قال تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } [ الشورى 49-50]
سبحان الله هي إرادة الله و قوته و جبروته و شأنه وحده لا نسأله
هو الوحيد القادر على ان يهبنا الذكور او الإناث او يهبنا الذكور و الإناث
و الوحيد القادر على المنع لحكمة لا نعلمها و هو يعلمها
العقم
اكبر و اهم مشكلة تواجهها الاسرة العربية
تعصف استقراررها
تقوض احلامها
و تزلزل بنيانها
و تقتل أحاسيسها
و تقضي على ودها
العقم
جالب للحزن
جالب للشكوك
جالب للجراح
جالب للهموم
الحالة الاولى عندما تكون الزوجة عقيم
الزوجة تجد نفسها تسدد فاتورة ليس لها دخل فيها إما الطلاق او التعدد
الزوج يجد نفسه محتارا بين الحبيبة و حب الأبوة إما الطلاق او التعدد
الحالة الثانية عندما يكون الرجل عقيم
الزوجة تفكر في الخلع او طلب الطلاق فنداء الامومة قوي بداخلها
الزوج حياته رهيبة يفكر في زوجته ثم بنفسه هل يمسكها و يصبر على ما بعد الامساك
ام يطلقها و يعش بعدها عيشة مريرة
كل هته التساؤلات إليكم الخط احبتي
قال تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } [ الشورى 49-50]
سبحان الله هي إرادة الله و قوته و جبروته و شأنه وحده لا نسأله
هو الوحيد القادر على ان يهبنا الذكور او الإناث او يهبنا الذكور و الإناث
و الوحيد القادر على المنع لحكمة لا نعلمها و هو يعلمها
العقم
اكبر و اهم مشكلة تواجهها الاسرة العربية
تعصف استقراررها
تقوض احلامها
و تزلزل بنيانها
و تقتل أحاسيسها
و تقضي على ودها
العقم
جالب للحزن
جالب للشكوك
جالب للجراح
جالب للهموم
الحالة الاولى عندما تكون الزوجة عقيم
الزوجة تجد نفسها تسدد فاتورة ليس لها دخل فيها إما الطلاق او التعدد
الزوج يجد نفسه محتارا بين الحبيبة و حب الأبوة إما الطلاق او التعدد
الحالة الثانية عندما يكون الرجل عقيم
الزوجة تفكر في الخلع او طلب الطلاق فنداء الامومة قوي بداخلها
الزوج حياته رهيبة يفكر في زوجته ثم بنفسه هل يمسكها و يصبر على ما بعد الامساك
ام يطلقها و يعش بعدها عيشة مريرة
كل هته التساؤلات إليكم الخط احبتي