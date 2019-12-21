طفل بعمر 8 سنوات صاحب أكبر دخل باليوتيوب بـ: 26 مليون دولار سنة2019

البشير البشير

البشير البشير

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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الطفل Ryan Kaji ذو الـ 8 سنوات هو صاحب أكبر دخل على يوتيوب هذا العام وفقاً لفوربس
بدخل يقدر بـ 26 مليون دولار في سنة 2019م، يملك الطفل قناة تحتوي على 23 مليون مشترك ..
وحققت العديد من مقاطع الفيديو أكثر من مليار مشاهدة، وتلقت القناة ما يقرب من 35 مليار
مشاهدة منذ إنشائها، وذلك وفقًا لبيانات من موقع التحليلات Social Blade.
ويمتلك ريان الآن تسع قنوات على يوتيوب، وتلقت هذه القنوات أكثر من 41 مليار مشاهدة حتى الآن
وجمعت أكثر من 31 مليون مشترك، ولديه الآن مجموعة من الألعاب والملابس والسلع المنزلية التي
تحمل علامته التجارية ويجري بيعها في Target و Walmart وأمازون، بالإضافة إلى برنامج تلفزيوني
منفصل Ryan’s Mystery Playdate على قناة Nickelodeon.
:unsure: 😲

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في أمان الله
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
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PewDiePie
ملك اليوتوب 102 مليون مشترك o_Oo_Oo_O
 
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