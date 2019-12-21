وظيفة إلتقاط الصور بـ: 55000 دولار سنويا.

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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إعلان "ماثيو ليبري" المليونير الأسترالي الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، عن وظيفة لعام 2020
لشخص واحد فقط محظوظ وهي فوتوغرافي شخصيًا له بدوام سنوي كامل
- وسيدفع له 55000 دولار سنويًا، حيث سيسافر هذا الشخص على حساب ماثيو
في جميع أنحاء العالم لالتقاط صور له ونشرها على الانستغرام فقط.
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في أمان الله
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****
إعلان "ماثيو ليبري" المليونير الأسترالي الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، عن وظيفة لعام 2020
لشخص واحد فقط محظوظ وهي فوتوغرافي شخصيًا له بدوام سنوي كامل
- وسيدفع له 55000 دولار سنويًا، حيث سيسافر هذا الشخص على حساب ماثيو
في جميع أنحاء العالم لالتقاط صور له ونشرها على الانستغرام فقط.
***********************
*****
في أمان الله