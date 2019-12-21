وظيفة إلتقاط الصور بـ: 55000 دولار سنويا.

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,491
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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إعلان "ماثيو ليبري" المليونير الأسترالي الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، عن وظيفة لعام 2020
لشخص واحد فقط محظوظ وهي فوتوغرافي شخصيًا له بدوام سنوي كامل
- وسيدفع له 55000 دولار سنويًا، حيث سيسافر هذا الشخص على حساب ماثيو
في جميع أنحاء العالم لالتقاط صور له ونشرها على الانستغرام فقط.
:unsure: :unsure: 😲 😲

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في أمان الله
 
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