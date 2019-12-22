نشيد: وطهّر بيتي للشيخ العفاسي



من الأناشيد الجميلة والتي شدّتني إليها

هذا النشيد بعنوان: وطهّر بيتي

من كلمات: عجلان ثابت

ألحان وأداء: الشيخ مشاري العفاسي

...... من الأناشيد الجميلة والتي شدّتني إليهاهذا النشيد بعنوان: وطهّر بيتيمن كلمات: عجلان ثابتألحان وأداء: الشيخ مشاري العفاسي......

ياروح هنا صلّيتِ وإلى الرحماتِ أتيتِ

في خير بقاع الأرضِ في قلب النورِ مشيتِ

أرأيتِ سناه الغامر ومنابعه ورأيتِ

أُمناء البيتِ الطاهر عُشّاق وطهّر بيتي

من يخدِم حرم هُداه سلمت للّه يداه

إني التمس دعاه وأنا سند لخُطاه

من يخدم حرم هداه هو مُكرم بيت الله

هو عون خليل الله في شرف وطهّر بيتي

هم جند الطهر ومعهم تشريفات ترفعهم

جددتُ كياني معهم والدعوات تُطالعهم

بثواب وطهّر بيتي

يا من يتقلّد نُسكه ويجوب النور ومِسكه

كُن دُريّ الخطوات كَثِّر طهرك في مكة

من أجل وطهّر بيتي





...





أرجو أن تستمتعوا بالنشيد ومعانيه الجميلة وصوره الرائعة

....