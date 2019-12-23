صور رائعة من منغوليا، تدريب الطُّيور

البشير البشير

البشير البشير

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إنضم
2 أوت 2019
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النقاط
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الاغواط
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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في أقصى منغوليا ، تحافظ مجموعة صغيرة من البدو على تقاليد الصيد بالنسر. هذا
التقليد القديم المعروف أيضًا باسم الصيد بالصقور ، يتطلب من مناولين مهرة تدريب الطيور الجارحة للمساعدة
في صيد الحيوانات البرية. في العصور القديمة كانت الممارسة مقصورة على الطبقات النبيلة ، ولكن اليوم أصبحت
كل الطبقات تمارسه.
النسور الذهبية هي الطيور الأكثر استخدامًا في المنطقة ، وهي عملية نادرة حيث يصعب على النسور تدريبها
وإدارتها. لكن ما يقرب من 300 من حراس النسر المتبقية يقيمون رابطة عميقة مع رفاقهم ، ويعملون بمهارة معهم
في شراكة فريدة من نوعها لمطاردة الثعالب والأرانب الصغيرة. قضى المصور دانييل كوردان مؤخراً بعض الوقت مع مجموعة
من حراس النسر ، حيث تمكن من التقاط طريقة حياتهم.

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في أمان الله
 
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