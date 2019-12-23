صور رائعة من منغوليا، تدريب الطُّيور

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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في أقصى منغوليا ، تحافظ مجموعة صغيرة من البدو على تقاليد الصيد بالنسر. هذا

التقليد القديم المعروف أيضًا باسم الصيد بالصقور ، يتطلب من مناولين مهرة تدريب الطيور الجارحة للمساعدة

في صيد الحيوانات البرية. في العصور القديمة كانت الممارسة مقصورة على الطبقات النبيلة ، ولكن اليوم أصبحت

كل الطبقات تمارسه.

النسور الذهبية هي الطيور الأكثر استخدامًا في المنطقة ، وهي عملية نادرة حيث يصعب على النسور تدريبها

وإدارتها. لكن ما يقرب من 300 من حراس النسر المتبقية يقيمون رابطة عميقة مع رفاقهم ، ويعملون بمهارة معهم

في شراكة فريدة من نوعها لمطاردة الثعالب والأرانب الصغيرة. قضى المصور دانييل كوردان مؤخراً بعض الوقت مع مجموعة

من حراس النسر ، حيث تمكن من التقاط طريقة حياتهم.

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