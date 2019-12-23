بالعقل وبشوية :

لأني سريع في الاكل، كانت امي دوما تنهرني وتقول" كُلْ بالعَقلْ وبشوية....باه تتبنن الماكلة "ومع مرور السنين أدركت ان المتعة مخبأة بين طيات التريث، والإحساس بكل جزء من لحظات الفعل والممارسة...في الاكل وغيره ...

مخ الهدرة: لا متعة بعد مرور الطعام الى جوف المعدة ...