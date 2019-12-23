بالعقل وبشوية

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
216
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
بالعقل وبشوية:
لأني سريع في الاكل، كانت امي دوما تنهرني وتقول" كُلْ بالعَقلْ وبشوية....باه تتبنن الماكلة "ومع مرور السنين أدركت ان المتعة مخبأة بين طيات التريث، والإحساس بكل جزء من لحظات الفعل والممارسة...في الاكل وغيره...
مخ الهدرة: لا متعة بعد مرور الطعام الى جوف المعدة...
 
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