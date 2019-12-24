المرحوم المجاهد أحمد القايد صالح وحُبه للّغة العربية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أحد الأساتذة كان يؤدّي الخدمة الوطنية في الثمانينات وكان يُدرّس قايد صالح اللغة العربية

حيث أنّه لم يكن " يفك الخط بحسب تعبيره"...وكان القايد صالح يقول له "اعتبرني طفلا صغيرا

يجب أن يتعلّم.. لأنّنا لا ندري فقد نضطر أن نخاطب الشعب يوما".. "لا يعقل أن نخاطبه بالفرنسية".

عن البروفيسور جمال ضو.

الله يرحمه ويغفر له ويجعل مسكنه دار النعيم ان شاء الله

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