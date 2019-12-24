المرحوم المجاهد أحمد القايد صالح وحُبه للّغة العربية

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,544
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*
65.gif
********
***
أحد الأساتذة كان يؤدّي الخدمة الوطنية في الثمانينات وكان يُدرّس قايد صالح اللغة العربية
حيث أنّه لم يكن " يفك الخط بحسب تعبيره"...وكان القايد صالح يقول له "اعتبرني طفلا صغيرا
يجب أن يتعلّم.. لأنّنا لا ندري فقد نضطر أن نخاطب الشعب يوما".. "لا يعقل أن نخاطبه بالفرنسية".
عن البروفيسور جمال ضو.
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مسكنه دار النعيم ان شاء الله

2354.jpg

58778.jpg

**********

****
في أمان الله
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top