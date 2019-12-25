الثقة هي الأساس :

هو: دومومنداك كاش واحد قبلي.. ؟

هي: لازم راك مشيت مع بنات قبلي..؟

انها إحدى البدايات التي تُفتح بها ابواب الشك والتوجس و التراشق بالاتهامات، ولعل الشاب الذي مارس حريته قبل الارتباط يكون أكثر حساسية، وشكوك تدعمها ردود فعل عنيفة في بعض الاحيان من طرف خطيبته المطالبة بأن تكون أكثر نقاء من مريم العذراء...وان كلمات الحب لم ترى لقلبها طريقا حتى عبر احلام اليقضة وهي ترسم بخيالها الانثوي صورة فتى الأحلام...

وفي الزاوية الأخرى تدفع حالة القلق الشديد على مستقبل العلاقة، الخطيبة إلى الدخول في معركة الدلال والمشاكسة من خلال اتهام خطيبها بالعبث أو الاهمال. ..وهنا قد يصلا عبر التسرع وعدم الاتزان إلى كلمة : "بَطّلْت"

مخ الهدرة: "إذا أنت شاك فيا ..واش داك ترتبط بيا"اي ان الثقة هي الأساس ......