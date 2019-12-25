هذه مما أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وفضّله به على سائر الأنبياء

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي :

نُصرت بالرعب مسيرة شهر

وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ

وأُحلّت لي الغنائم ، ولم تُحلّ لأحد قبلي

وأعطيت الشفاعة

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامّة