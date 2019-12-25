هذه مما أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وفضّله به على سائر الأنبياء

ناصر dz

ناصر dz

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عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي :
نُصرت بالرعب مسيرة شهر
وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ
وأُحلّت لي الغنائم ، ولم تُحلّ لأحد قبلي
وأعطيت الشفاعة
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامّة
 
البشير البشير

البشير البشير

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بارك الله فيك ومشكور على الموضوع المبارك والقيّم
احسنت
 
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