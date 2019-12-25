اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راقت لي
طهر قلبك من الحسد ونقه من الحقد واخرج منه البغضاء وازل منه الشحناء،
إياك والذنوب فإنها مصدر الهموم والأحزان وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات،انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها امورك وتراجع فيها نفسك وتفكر في آخرتك وتصلح بها دنياك،
مامضى فات وماذهب مات فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى،
افعل الخير ثم جاهد نفسك
لتنساه ،حينها سترى من يقدم لك المساعدة دون مقابل وكيف يبذل الكتير من أجلك، وكيف يساق لك الخير من حيث لاتحتسب!
افعل الخير لا ل أن يقال خير بل لتنال أجر!.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راقت لي
طهر قلبك من الحسد ونقه من الحقد واخرج منه البغضاء وازل منه الشحناء،
إياك والذنوب فإنها مصدر الهموم والأحزان وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات،انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها امورك وتراجع فيها نفسك وتفكر في آخرتك وتصلح بها دنياك،
مامضى فات وماذهب مات فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى،
افعل الخير ثم جاهد نفسك
لتنساه ،حينها سترى من يقدم لك المساعدة دون مقابل وكيف يبذل الكتير من أجلك، وكيف يساق لك الخير من حيث لاتحتسب!
افعل الخير لا ل أن يقال خير بل لتنال أجر!.