حكم...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,393
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راقت لي
طهر قلبك من الحسد ونقه من الحقد واخرج منه البغضاء وازل منه الشحناء،
إياك والذنوب فإنها مصدر الهموم والأحزان وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات،انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها امورك وتراجع فيها نفسك وتفكر في آخرتك وتصلح بها دنياك،
مامضى فات وماذهب مات فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى، 🌿🌱
افعل الخير ثم جاهد نفسك
لتنساه ،حينها سترى من يقدم لك المساعدة دون مقابل وكيف يبذل الكتير من أجلك، وكيف يساق لك الخير من حيث لاتحتسب!
افعل الخير لا ل أن يقال خير بل لتنال أجر!.
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