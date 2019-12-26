صور اللبؤة السارقة للكاميرا

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,565
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*=*=*
*********
*****
*
تصوير الحيوانات البريّة له بعض المخاطر. ولكن في كثير من الأحيان ، فإن المخاطر المحتملة تستحقّ العناء.
كما حدث للفوتوغرافية باربرا جينسين فورستر في يوليو 2018 ، كانت تلتقط صوراً لمجموعة من الأسود في بوتسوانا
حتى سرقت لبؤة الكاميرا من طراز Canon 7D بعد أن أسقطتها بطريق الخطأ على الأرض. (أثار "الضرب" اهتمام القط الكبير)
لحسن الحظ ، كانت لدى فورستر كاميرا أخرى في متناول اليد والتقطت ما حدث بعد ذلك.
بمجرد أن سقطت الكاميرا ، هجمت الأم لبؤة واقتربت من مجموعة فوستر. انسحبوا إلى سيارتهم وشاهدوا الدراما أمامهم.
تتذكّر فوستر قائلة: لقد قلبت الكاميرا بلطف على جانبها والتقطتها ".
ثم أخذتها لأشبالها . "لقد سحبوها عبر الأوساخ ، ومضغوا غطاء العدسة.
ولحسن الحظ ، مثل معظم الأطفال ، سرعان ما تعبوا من لعبتهم الجديدة."
في النهاية ، كانت فوستر قادرة على جلب كاميرتها المسلوبة منها. وجدت أنّها لا تزال تعمل بشكل جيد ، ولكن اللبؤة تركت
توقيعها. "هناك نوعان من علامات الأسنان الضخمة على حلقات التركيز المطاطية للعدسة وعلامات الأسنان الصغيرة
على غطاء العدسة البلاستيكية " لقد أنفقت حوالي 200 جنيه إسترليني على إصلاح الكاميرا.
لكن التكلفة كانت تستحق الصور التي التقطتها في ذلك اليوم. ووصفتها بأنّها "تجربة لا تقدر بثمن" ، كما أنها تضعها في
منظورها الصحيح: "ما الفوتوغرافي الذي يمكن أن يتباهى بأنّ عدساته كانت في فم الأسد؟"
***************
****
في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*=*
*********
*****
*
تصوير الحيوانات البريّة له بعض المخاطر. ولكن في كثير من الأحيان ، فإن المخاطر المحتملة تستحقّ العناء.
كما حدث للفوتوغرافية باربرا جينسين فورستر في يوليو 2018 ، كانت تلتقط صوراً لمجموعة من الأسود في بوتسوانا
حتى سرقت لبؤة الكاميرا من طراز Canon 7D بعد أن أسقطتها بطريق الخطأ على الأرض. (أثار "الضرب" اهتمام القط الكبير)
لحسن الحظ ، كانت لدى فورستر كاميرا أخرى في متناول اليد والتقطت ما حدث بعد ذلك.
بمجرد أن سقطت الكاميرا ، هجمت الأم لبؤة واقتربت من مجموعة فوستر. انسحبوا إلى سيارتهم وشاهدوا الدراما أمامهم.
تتذكّر فوستر قائلة: لقد قلبت الكاميرا بلطف على جانبها والتقطتها ".
ثم أخذتها لأشبالها . "لقد سحبوها عبر الأوساخ ، ومضغوا غطاء العدسة.
ولحسن الحظ ، مثل معظم الأطفال ، سرعان ما تعبوا من لعبتهم الجديدة."
في النهاية ، كانت فوستر قادرة على جلب كاميرتها المسلوبة منها. وجدت أنّها لا تزال تعمل بشكل جيد ، ولكن اللبؤة تركت
توقيعها. "هناك نوعان من علامات الأسنان الضخمة على حلقات التركيز المطاطية للعدسة وعلامات الأسنان الصغيرة
على غطاء العدسة البلاستيكية " لقد أنفقت حوالي 200 جنيه إسترليني على إصلاح الكاميرا.
لكن التكلفة كانت تستحق الصور التي التقطتها في ذلك اليوم. ووصفتها بأنّها "تجربة لا تقدر بثمن" ، كما أنها تضعها في
منظورها الصحيح: "ما الفوتوغرافي الذي يمكن أن يتباهى بأنّ عدساته كانت في فم الأسد؟"
***************
****
في أمان الله