صور اللبؤة السارقة للكاميرا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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تصوير الحيوانات البريّة له بعض المخاطر. ولكن في كثير من الأحيان ، فإن المخاطر المحتملة تستحقّ العناء.

كما حدث للفوتوغرافية باربرا جينسين فورستر في يوليو 2018 ، كانت تلتقط صوراً لمجموعة من الأسود في بوتسوانا

حتى سرقت لبؤة الكاميرا من طراز Canon 7D بعد أن أسقطتها بطريق الخطأ على الأرض. (أثار "الضرب" اهتمام القط الكبير)

لحسن الحظ ، كانت لدى فورستر كاميرا أخرى في متناول اليد والتقطت ما حدث بعد ذلك.



بمجرد أن سقطت الكاميرا ، هجمت الأم لبؤة واقتربت من مجموعة فوستر. انسحبوا إلى سيارتهم وشاهدوا الدراما أمامهم.

تتذكّر فوستر قائلة: لقد قلبت الكاميرا بلطف على جانبها والتقطتها ".

ثم أخذتها لأشبالها . "لقد سحبوها عبر الأوساخ ، ومضغوا غطاء العدسة.

ولحسن الحظ ، مثل معظم الأطفال ، سرعان ما تعبوا من لعبتهم الجديدة."



في النهاية ، كانت فوستر قادرة على جلب كاميرتها المسلوبة منها. وجدت أنّها لا تزال تعمل بشكل جيد ، ولكن اللبؤة تركت

توقيعها. "هناك نوعان من علامات الأسنان الضخمة على حلقات التركيز المطاطية للعدسة وعلامات الأسنان الصغيرة

على غطاء العدسة البلاستيكية " لقد أنفقت حوالي 200 جنيه إسترليني على إصلاح الكاميرا.

لكن التكلفة كانت تستحق الصور التي التقطتها في ذلك اليوم. ووصفتها بأنّها "تجربة لا تقدر بثمن" ، كما أنها تضعها في

منظورها الصحيح: "ما الفوتوغرافي الذي يمكن أن يتباهى بأنّ عدساته كانت في فم الأسد؟"

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