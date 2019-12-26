أمريكي يرسم صورة زفافه بالذرة على حقل مساحته 17 فدانً

أن الذرة هى لون الذهب، فكر أحد المزارعين فى ولاية أوهايو الأمريكية فيها كهدية لزوجته فى عيد زواجهما الذهبى، ولكنه فعلها بشكل مبتكر، حيث صمم متاهة ضخمة فى حقل للذرة على شكل صورة زفافهما وخلفهما الكنيسة التى عقدا قرانهما فيها، إحياءً لذكرى زواجهما الخمسين.واستغرق المزارع الأمريكى فيليب ديريك (72 عامًا) عدة أشهر لتصميم المتاهة التى تمتد على مساحة 17 فدانًا، ولكن التنفيذ لم يستغرق أكثر من يوم واحد.وحسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية تقول الزوجة مارى (75 عامًا) "لم أكن أعلم بشأن الحقل، فقد فعلها فيليب مع الأولاد سرًا، ولم أكتشفه إلا فى شهر يونيو".ويقول فيليب "لم أكتفِ بصورة زفافنا بل أحببت أن أضع بالصورة كل ما أحبه، فرسمت فيها جرارى المفضل لقص الحقل".يشار إلى أن فيليب ومارى يهويان رسم المتاهات فى حقلهما، كل عام شكل مختلف، فرسما العام الماضى متاهة باسم فريقهما المفضل، وفى العام السابق رسما وجه أول رائد للفضاء