قرود تخدم الزبائن في مطعم ياباني

ناصر dz
:: عضو بارز ::
(جرسونات مطعم كايابوكيا هُم قرود
والمطعم هُو مطعم علي الطراز التقليدي الياباني يقع فِي مدينة اوتسونوميا
شمال طوكيو
اليابان
ويخدم المطعم اثنين مِن قردة المكاك الاليفة
ويرتدي القردان زي النوادل ويقومان باخذ طلبات الزبائن وتسليمها الي طاولاتهم.
ويدعي صاحب المطعم
اوتسوكا
بانه فِي البِداية لَم يعلم القردة طريقَة العمل وإنما تعلماها مِن مراقبته
اما بخشيشَ القردان فَهو فول مسلوق يقدمه الزبائن لهما مقابل خدمتهما
وبسَبب نجاح المطعم يقُوم صاحبه الآن بتدريب ثلاثة قردة صغار لتوظيفهموقدَ غطت رويترز واخبار بي بي سي وميل اون لاين وغيرها قصة المطعم وقروده
والمطعم هُو مطعم علي الطراز التقليدي الياباني يقع فِي مدينة اوتسونوميا
شمال طوكيو
اليابان
ويخدم المطعم اثنين مِن قردة المكاك الاليفة
ويرتدي القردان زي النوادل ويقومان باخذ طلبات الزبائن وتسليمها الي طاولاتهم.
ويدعي صاحب المطعم
اوتسوكا
بانه فِي البِداية لَم يعلم القردة طريقَة العمل وإنما تعلماها مِن مراقبته
اما بخشيشَ القردان فَهو فول مسلوق يقدمه الزبائن لهما مقابل خدمتهما
وبسَبب نجاح المطعم يقُوم صاحبه الآن بتدريب ثلاثة قردة صغار لتوظيفهم