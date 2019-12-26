قرود تخدم الزبائن في مطعم ياباني

ناصر dz

ناصر dz

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ذكر
1577396169010.png(جرسونات مطعم كايابوكيا هُم قرود
والمطعم هُو مطعم علي الطراز التقليدي الياباني يقع فِي مدينة اوتسونوميا
شمال طوكيو
اليابان
ويخدم المطعم اثنين مِن قردة المكاك الاليفة
ويرتدي القردان زي النوادل ويقومان باخذ طلبات الزبائن وتسليمها الي طاولاتهم.

ويدعي صاحب المطعم
اوتسوكا
بانه فِي البِداية لَم يعلم القردة طريقَة العمل وإنما تعلماها مِن مراقبته
اما بخشيشَ القردان فَهو فول مسلوق يقدمه الزبائن لهما مقابل خدمتهما
وبسَبب نجاح المطعم يقُوم صاحبه الآن بتدريب ثلاثة قردة صغار لتوظيفهم
وقدَ غطت رويترز واخبار بي بي سي وميل اون لاين وغيرها قصة المطعم وقروده
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غريبة هادوا اليابانيين ماتركوا والو
مشكور على الموضوع
 
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